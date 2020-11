Eva-Lotta Kiibus GP-etapist: olen põnevil, see on mulle esmakordne kogemus

Aasta alguses Euroopa meistrivõistlustel seitsmendaks tulnud Kiibuse hooaeg algas suurepäraselt, kui ta võitis Saksamaal maineka Nedelhorni trofeevõistluse. Sellele järgnes teine koht Budapestis.

GP-etapid on järgmine samm ja 17-aastane uisutaja pidanuks jääle tulema Grenoble'is. "Ma olin väga kurb ja pettunud," kommenteeris Kiibus teadet ärajäämisest veebiküljele Golden Skate. "Kõik pöörati pea peale."

Õnneks pääses Keilast pärit uisutaja Moskva etapile, kus tema eesmärk on sõitu nautida ja mitte keskenduda üksnes hüpetele. "Ma olen põnevil, sest see on minu jaoks esmakordne kogemus," lausus Kiibus. "Arvan, et võistlus tuleb äärmiselt kõrgetasemeline, mis on hea! Tunnen end hästi, ajan oma asja ja üritan näidata parimat."

Kiibuse treener Anna Levandi lisas: "Me olime Prantsusmaa GP võistluse tühistamise tõttu endast väljas ning oleme väga tänulikud oma alaliidule, et nad tegid kõik selleks, et Eva-Lotta saaks Moskva GP-le. Me mõistame, et Moskvas ei saa kerge olema, aga oleme sellest hoolimata võimaluse üle õnnelikud."

Tänavuseks hooajaks tegi Kiibus koos prantslasest koreograafi Benoit Richardiga kaks uut kava. Ta on rahul, et sai suvel Courchevelis koos Richardiga treeninglaagris viibida. Üheskoos valiti lühikava muusikaks Harry Stylesi "Sign of the Times" ja vabakavaks Sergei Rahmaninovi teine klaverikontsert.

"Ma jumaldan Harry Stylesi," avaldas Kiibus. "Mulle meeldib tema muusikat kuulata ja eriti seda lugu - sel on tõeliselt sügav tähendus."

Samuti on ta rahul vabakava muusikaga. "Eriti naudin oma sammude kaskaadi keskpaika. Sel hetkel saan näidata, kui väga ma uisutamist armastan ja naeratada nii laialt kui võimalik."

Rostelecom Cup ehk Moskva GP-etapp peetakse 20.-22. novembril.