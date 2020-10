17-aastasest iluuisutamise Eesti meistrist saab Elena Glebova järel läbi aegade teine Eesti naisüksiksõitja, kes pääsenud Rahvusvahelise Uisuliidu prestiižikas GP-sarjas jääle. Debüüdi teeb Kiibus Moskva etapil, kus hakkab kolme nädala pärast konkureerima viimastel tiitlivõistlustel puhta töö teinud Venemaa naistippudega.

Lisaks Kiibusele tulevad Moskvas lisaks teistele jääle nii Aleksandra Trussova, Anna Štšerbakova, Jevgenia Medvedeva kui Jelizaveta Tuktamõševa.

"Eesti Uisuliit tegi kõik, mis võimalik. Seal oli üks vaba koht veel ja kuna mulle määratud Prantsusmaa Grand Prix' etapp tühistati, sain ma koha Venemaal," selgitas Kiibus ERR-ile.

Aste madalamal, ISU Challenger sarjas, on Kiibus sel sügisel võitnud Oberstdorfis toimunud võistluse ja saavutanud teise koha Budapestis, kus nihutas kahe kava summas Eesti rekordi 184,27 punkti peale. Ühegi miinuseta õnnestus tal Ungaris esitada lühikava ja võrreldes EM-iga on ta viinud oma lühikava rekordi 59 punkti pealt 65 punktini.

"Budapestis tegin ma peaaegu puhta lühikava ja jäin selle esitusega tõesti väga-väga rahule," kinnitas Kiibus. "Vabakava esitus oli ka juba grammi võrra parem kui Saksamaal, natukene parandasin ennast ja see pakub muidugi rahulolu, kui sa suudad kasvõi sammu võrra võistlustel edasi astuda. Väga tore, et suutsin lõpuks lühikavas näidata seda, mis peakski välja tulema. Muidugi tahaksime veel raskemaid elemente sisse panna, aga see ei käi üleöö."

Enne Budapesti võistlust osales Kiibus Tartus, peamiselt järelkasvule mõeldud Balti karika osavõistlusel, kus ainsaks konkurendiks olnud Gerli Liinamäed edestas ta 25 punktiga. Pandeemia tõttu pole turniire jalaga segada ja iga start kulub uute kavade lihvimiseks ja vormi tõstmiseks ära.

"Võistlus on võistlus, vahet pole, kus see toimub. Ma viin ennast samasse seisundisse nagu oleksin suurel areenil. Kodupubliku ees, eriti Tartus, oli väga soe ja tore võistelda," tõdes Kiibus.

Uut hooaega mitmete uute vallutustega alustanud Kiibus tahab esituste raskusastet Moskva GP-ks veelgi tõsta.

"Eks me raskemaid kaskaade just selle lühikava jaoks harjutame," sõnas Kiibus. "Nagu näha oli, siis jääb mul sellest suursugusest ja võimsamast sõidust veel puudu."