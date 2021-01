Kapitooliumisse tunginute seas oli ka kahekordne olümpiavõitja

Keller jäi sotsiaalmeediasse postitatud videole ning väidetavalt tundsid mehe ära just tema kunagised koondisekaaslased, kes andsid ta ka võimudele üle, vahendas ujumisportaal SwimSwam. Videol on näha pikka habemes mees, kellel on seljas USA olümpiakoondise logoga riided.

USA meedia teatel on Keller Trumpi pooldaja ning on ka sotsiaalmeedias sel teemal kõvasti sõna võtnud, aga praeguseks on kõik tema sotsiaalmeediakontod kustutatud.

USA ujumisliit kinnitas portaalile insidethegames, et on teadlikud ajakirjanduses ilmunud väidetest, et üks sissetunginutest oli Keller. "Inimestel ja rühmadel on küll õigus rahumeelselt protestida ja me austame seda, aga kindlasti mõistame hukka sellise käitumise, nagu nägime eelmisel nädalal Kapitooliumis," ütles USA ujumisliidu esindaja.

Kellerit ähvardab nüüd kriminaalkaristus.

Klete Keller wearing his USA swim jacket and fighting police pic.twitter.com/cccKFnJOff — Cgsg52008 (@cgsg52008) January 12, 2021

Keller ujus nii Ateena kui Pekingi olümpial 4x200 m vabaltujumises kuldmedali võitnud USA teatenelikus, Sydney olümpial võitis ta samal distantsil hõbeda. Lisaks on Kelleri auhinnakapis kaks individuaalset olümpiapronksi – nii Sydneys kui Ateenas sai ta 400 m vabaltujumises kolmanda koha.

Eelmise nädala kolmapäeval lõppes meeleavaldus Trumpi toetuseks Kapitooliumisse tungimisega. Mässu tõttu kaotas elu viis inimest.