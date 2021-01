Kontaveit psühholoogiaõpingutest: proovisin juurat ka, aga see polnud see

Sügisel interneti vahendusel USA-s Indiana ülikoolis psühholoogiaõpinguid alustanud 25-aastane Anett Kontaveit mõlgutas edasiõppimise mõtteid kohe gümnaasiumi lõpetamise järel, kuid ei leidnud õige pikalt eriala, mis tuliselt köidaks. Näiteks üle-eelmisel aastal tegi ta läbi Tartu Ülikooli e-kursuse, mis tutvustas juurat, kuid tundis, et see pole tema rida. Mullu, kui pandeemia sundis mitu kuud vaid kodus treenima, leidis ta tee psühholoogiaõpinguteni.

"Siis ma hakkasin tegema internetis üht kursust, kuidas olla õnnelik. Sealt samalt lehelt hakkas see leht mulle pakkuma erinevaid psühholoogiat tutvustavaid kursusi ja siis ma tegin ühe läbi ning see tohutult meeldis mulle," rääkis Kontaveit intervjuus ERR-ile. "Ma olin selle peale ka varem mõelnud, aga mul ei olnud sellist plaani. Nüüd oli selguse hetk ja olin täiesti kindel, et see on see, mida pean õppima. Kandideerisin sinna, saatsin tunnistused ja paberid ning tegin testid ja sain lõpuks sisse."

Psühholoogia on valdkond, mille Konatveit valis silmas pidades nii praegust profimängijastaatust kui hilisemat elu pärast sportlaskarjääri.

"Tunnen, et psühholoogia on selline asi, millega olen pidanud hästi palju vaeva nägema. See võistlustel käimine, need pingelised olukorrad mängus ja väljakul ja kõik see... tunnen, et mul võib-olla on olnud sellega raske ja see on asi, mis mind on huvitanud tegelikult pikalt. Arvan, et see õppimine on mõlemat. Arvan, et see tuleb mulle kasuks enda paremini tundmisel ja ehk kunagi olen võimeline oma seda tippspordikogemust ka teistele edasi andma."

Naiste profitennise katuseorganisatsioon WTA toetab ka mängijate õpinguid kõrgkoolis. "Ta maksab 25% õppemaksust, siis kui hinne on C või kõrgem. Ma arvan, et see on nende poolt ka motivaator, et suunata meid ennast edasi arendama," lisas Kontaveit.

Online'is kulgevad psühholoogiaõpingud peaks Kontaveit esialgse plaani järgi läbima Indiana ülikooli bakalaureuseprogrammi abil nelja aastaga.