Koroonapiirangud ja ilus suusailm on inimesed viinud Eesti suusakeskustesse

Kuigi suuri mägesid Eestis pole, koguvad mäesuusatamine ja lumelauasõit spordiharrastusena Eesti inimeste seas üha enam populaarsust. "Spordipühapäevas" uuriti, kuidas on nende spordialade sõpru mõjutanud talv, kus Euroopa suusakeskustesse pääsemine ja seal harjutamine väga komplitseeritud. See tähendab seda, et Eesti enda suusakeskuste töökoormus on suurem ja nii käis Ragnar Kaasik Valgehobusemäel oma silmaga kaemas, mis seis seal valitses eelpool mainitud reiskeeldude, imeilusa talveilma, laupäevase päeva ja tagatipuks veel ka lõppeva koolivaheaja kooslusel.

"Need ilusad talveilmad on inimesed välja toonud," kinnitas Kalju Kertsmik. "Siin on kolm põhjust: eelmisel aasta oli inimestel talv puudu, teine, et nad ei saa minna Euroopasse ja kolmas seesama koroona. Meie jaoks on see toonud palju probleeme, et neid reegleid järgida ning päris palju energiat läheb klientide korrale kutsumisele."

"Inimeste hulk on tänavu kordi suurem kui tavaliselt. Seda on näha iga päev nii suusaradadel kui mäel," jätkas Kertsmik. "Kunstlund ei ole me suusarajale tootnud, aga jätkame mäele tootmist. Mäega on nii, et peaks kindlasti märtsi lõpuni vastu pidama, aga eks ilmad näitavad. Loodame, et suudame ka kahekilomeetrise suusaraja kunstulmega katta, mis võiks vastu pidada."

Milline on talv aga mäesuusa ja lumelauavarustust rentivate ja müüvate firmade jaoks uuris Johannes Vedru Surfhouse Tartu juhataja asetäitjalt Kadri Metsalt.

"Sel aastal on kindlasti huvi olnud tavapärasest suurem. Igal aastal on enne jõule ostuhuvi niigi suur, aga just pärast jõule on see huvi tõusnud väga kõvasti," kinnitas Mets. "Renditakse ja ostetakse väga palju. Seda on tunda, et kõik on jäänud paikseks kodumaale ja lõpuks raatsitakse omale isiklik varustus osta. Kui küsida klientidelt, kas see on esimene varustus või mitmes, siis on mõlemaid. Rentimistega on võrreldes eelmiste aastatega öö ja päev. Tavaliselt on meil pikaajalised rentijad, mis tähendab, et varustust võetakse vähemalt nädalaks. Sel aastal on vastupidi, renditakse lühiajaliselt."

Tõelised mäesuusasõbrad ootavad pikisilmi Euroopa suusakeskustesse pääsemist, kuid hooaja algus on koroonaviiruse leviku tõttu nädalaid edasi lükkunud. Juhan Kilumets uuris suusareise korraldava Alpiexpressi juhilt Renee Tuulelt, kuidas reisikorraldajad keerulises olukorras hakkama saavad ja kas sel talvel saab üldse rääkida suusareiside hooajast.

"Nii keeruline see hooaeg ei ole, et saaks rääkida ellujäämisest, aga tipphooaeg oleks pidanud algama jõuludega, kui on pühad ja inimestel palju aega. Selles mõttes on head nädalad juba kaotsi läinud ja kindel ei ole ka, millal suusakeskused üldse avatakse," ütles Tuul. "Igal riigil on erinevad kuupäevad, millal nad avavad, aga loodetavasti lähevad nad ikka lahti. Šveitsis on hetkel suusakeskused lahti, aga piiratult, mis tähendab, et näiteks restoranid ei ole mäe peal avatud. Austrias on tõstukid lahti, aga sõita saavad ainult oma inimesed. Itaalia ja Prantsusmaa olid kuni pühade lõpuni kinni ja plaanivad nüüd lähipäevadel avada. Omad on saanud sõita, aga välisturistid ei ole Alpidesse pääsenud."