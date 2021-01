Lawrence Stroll ihkab näha uue nimega vormel-1 meeskonda võitmas MM-tiitlit

Alates uuest hooajast kannab Racing Pointi vormel-1 meeskond nime Aston Martin. Tiimi omaniku Lawrence Strolli peamine eesmärk on tulla maailmameistriks.

Kanada miljardäri meeskonnas sõidavad tänavu neljakordne maailmameister Sebastian Vettel ja Lance Stroll.

"Minu eesmärk, nagu ka kõikides teistes ärides, mis mulle kuuluvad, on võita," ütles Stroll intervjuus BBC-le. Lawrence Stroll lisas, et eriti ilus oleks, kui maailmameistriks tuleks tema 22-aastane poeg Lance, kes on MM-sarjas kolmel korral pjedestaalile jõudnud ning korra parimalt stardikohalt startinud.

Stroll ostis Racing Pointi meeskonna ära 2018. aastal. Eelmisel aastal lõpetati meeskondlikus arvestuses neljandal positsioonil ning Bahrainis pälviti esimene MM-etapivõit, kui esikoha pälvis Sergio Perez.