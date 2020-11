Israel Start-Up Nation võib minna Tourile kahe liidriga

Loomulikult on viiendat Touri võitu jahtiv Froome meeskonna liider, kuid Vuelta neljandana lõpetanud Martin lisab taktikalisi võimalusi ja kindlustab varuvariandi, vahendab Marathon100.com.

"Mõned tiimid on Touril käinud kolme liidriga ja seetõttu ei ole halb omada vähemalt kaht potentsiaalset ratturit, kes on suutelised esikolmikusse sõitma. See on hea taktika," selgitas Carlström.

Froome ei ole pärast 2019. aasta Criterium du Dauphinel toimunud karmi kukkumist õiget hoogu veel leidnud. Vueltal tegutses praegu Ineos Grenadiersi vormi kandev Froome Richard Carapazi abilisena. Kas Froome suudab oma endiste aegade taseme taastada?

"Usun, et kui oled korra olnud kindlal tasemel, siis see lihtsalt ei kao ära. See võib võtta teatud aja, kuid see on ratturi sisemuses olemas. Kukkumine oli väga raske ja mootori taaskäivitamine võtab tavapärasest kauem aega. Meeldiv oli näha Froome'i arengut Vueltal ning näis, kuidas asjad talvel sujuvad ja kui palju tugevamaks ta saab. Usun, et Froome on õigel teel. Olen alati öelnud, et vanus on lihtsalt number ning motiveerituna ja füüsiliselt vormis olles ei ole probleem 40-aastasena võidu sõita," rääkis Carlström.

Carlström lisas, et kuigi Israel Start-Up Nation ei ole üheski elemendis tugevaim meeskond, suudetakse erinevat tüüpi võidusõitudel konkurentsi pakkuda.