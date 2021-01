Curry püstitas Warriorsi võidumängus karjääri punktirekordi

Curry viskas juba esimesel veerandajal 21 punkti ja lõpuks kogunes tema saldosse koguni 62 punkti. Curry senine karjääri punktirekord oli 54 punkti.

Ühtlasi on Curry esimene, kes sel hooajal NBA-s ühes mängus enam kui 50 punkti visanud, Warriorsi mängija sai viimati mängus 60 punkti kirja 2016. aastal, kui sellega sai hakkama Klay Thompson. Viimane Warriorsi mängija, kes viskas ühes kohtumises 62 või enam punkti, oli aga Rick Barry aastal 1974.

Warriors ja Trail Blazers olid vastamisi ka reedel, kui Portlandi klubi jäi peale 123:98. Ka seekordset mängu asus Trail Blazers juhtima, saades vahepeal ka seitsmepunktilise edu, aga siis läks Curry soojaks ja avaveerandaja võitis Warriors 36:33. Teisel veerandil jõudis küll Trail Blazers paaril korral viigini, aga juhtima ei pääsenud nad enam kordagi ja lõpuks võttis Warriors kindla võidu.

Andrew Wiggins panustas võitu 21 punkti ja seitsme lauapalliga, Kelly Oubre Jr. lisas 17 punkti. Trail Blazersi resultatiivseim oli Damian Lillard 32 punktiga, CJ McCollum lisas 28 ja Enes Kanter 24 punkti.

Dallas Mavericks jäi võõrsil 108:118 alla Chicago Bullsile. Mavericksi ridades ei teinud kaasa Luka Doncic, kes sai reedeses mängus reielihasevigastuse. Millal ta platsile naaseb, pole esialgu teada. "Vaatame, kuidas tal homme on. Aga me ei usu, et see on pikaajaline värk," ütles Mavericksi treener Rick Carlisle.

Mavericksi parim oli Jalen Brunson 31 punkti, viie lauapalli ja seitsme korvisööduga, võitjatele tõi Zach LaVine 39 punkti ning võttis kuus lauapalli ja andis viis resultatiivset söötu.

Tulemused:

Detroit – Boston 120:122

Brooklyn – Washington 122:123

Memphis – LA Lakers 94:108

Minnesota – Denver 109:124

San Antonio – Utah 109:130

Chicago – Dallas 118:108

Phoenix – LA Clippers 107:112

Golden State – Portland 137:122