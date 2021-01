Tiitlikaitsja Lakers jätkab kodust eemal võimsas hoos

Memphis osutas Lakersile kodusaalis visa vastupanu ja oli poolteist minutit enne kohtumise lõppu taga kolme punktiga. LeBron Jamesi ja Anthony Davise juhtimisel kasvatas tiitlikaitsja kiirelt edunumbrid 92:83 peale, Memphis suutis allesjäänud 20 sekundiga visata veel üheksa punkti, aga Kyle Kuzma tabav vise tõi Lakersile siiski võidu.

Los Angelese meeskond on hooaega alustanud kuue võidu ja kahe kaotusega, Memphisel on tabelis kaks võitu ja viis kaotust. Huvitaval kombel on Lakers suutnud võita kõik neli võõrsil peetud mängu, Grizzlies on samas kõik neli kodumängu kaotanud.

Nii James kui Davis panustasid võitu 26 punktiga, esimene lisas ka 11 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. Davise arvele jäi kümme lauapalli, kolm vaheltlõiget ja kolm viskeblokeeringut.

Eelmisest viiest mängust neli kaotanud Brooklyn Nets alistas Kyrie Irvingu 29 punkti toel 130:96 Utah Jazzi. Nets peab vähemalt neli mängu läbi ajama ilma Kevin Durantita, kes puutus kokku positiivse koroonaproovi andnud inimesega ning peab nüüd viibima karantiinis.

Teised tulemused:

Minnesota - Denver 116:123

San Antonio - LA Clippers 116:113

Chicago - Portland 111:108