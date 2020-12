Millised eestlased pretendeerivad Noole hinnangul Tokyos medalile?

Saates lõi tavapärase kahe asemel kaasa neli inimest, sest saatejuht Karl Rinaldo kõrval saavad sõna olümpiavõitjast treener ja omanimelise kergejõustikukooli vedaja Erki Nool, endine odaviskaja ja nüüdne treener Heiko Väät ning Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

Saates tuli muuhulgas jutuks:

-Millisel kergejõustikualal näitas Nool tänavu oluliselt paremat minekut kui mullu?

-Kas maailma kergejõustikule tekkis tänavu sarnase suurusjärgu täht, nagu oli seda Usain Bolt?

-Millest ja kellest sõltub mitmevõistluse populaarsus maailmas?

-Kes on täna tuntuim Eesti kergejõustiklane maailmas?

-Miks katsetab rahvusvaheline kergejõustikuliit Teemantliigas täiesti arulagedat võistlussüsteemi?

-Mida tuleks maailma kergejõustikus muuta, et ala nii sportlastele kui ka pealtvaatajatele paremaks muutuks?

-Kas Eesti kergejõustiku uued tipud tekivad tänu laiapõhjalisele süsteemile või üksikutele fanattidele?

-Kas Eesti kergejõustikuliidu prioriteet on tippsport või harrastussport?

-Millised lahendused aitaksid suuremal protsendil edukatest noorsportlastest jätkata tippu pürgimist ka pärast keskkooli lõpetamist?

-Audentese spordigümnaasiumis vahetati selle õppeaasta eel treenereid ja muudeti suunda. Miks palgati kolm mitmevõistluse treenerit ja kas selline mudel on põhjendatud?

-Kes on Eesti spordisüsteemis selgelt paremas seisus – kas noored kehalise kasvatuse õpetajad või treenerid?

-2020. aasta säravamad tulemused Eesti kergejõustikus, alustades Kati Ojaloost, Tiidrek Nurmest ja Rasmus Mägist ning lõpetades noorte rekorditüdrukutega.

-Eesti kümnevõistluse uskumatult kõva hetketase. Kaheksa 8000 punkti meest on juba olemas, üheksaski koputab uksele.

-Millised Eesti kümnevõistlejad on võimelised alistama OM-normi 8350 punkti ja kes pretendeerib Tokyos medalile?

-Kas Hans-Christian Hausenbergist võib saada veel edukas kümnevõistleja.

-Rõõmustavad uudises seoses Magnus Kirdi ettevalmistusega olümpiaks.