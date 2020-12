Vabavõitluse rahvusvaheline alaliit tunnustas eestlaste tööd

Oluline osa tunnustusest tuli tänu silmnähtavatele edusammudele laste- ja noortespordi suunal – asi, mis mitmetes suurriikides veel väga levinud ei ole. "Kui U-18 klass oli Eesti meistrivõistlustel esindatud juba varasematel aastatel, siis praeguseks on meie liikmesklubides jõudsalt kasvamas ka nooremate grupid. Nii lisasimegi detsembri alguses toimunud meistrivõistlustele esmakordselt U-14 ja U-16 vanuseklassid," kommenteeris Eesti alaliidu juhatuse liige Ott Tõnissaar.

Alaliit selgitas pressiteates, et Eesti meistrivõistlused on jäämäe tipp, kõik algab ikka sellest, kuidas lapsed ja noored spordiklubides vastu võetakse ning millised näevad välja nende igapäevased treeningud. Kuna spordiala on traditsioonilisemate aladega võrreldes noor, siis on palju treenerite endi kätes – kuidas treeninguid planeerida ja millisena ehitada üles noorte teekond alates trenni tulekust kuni võistlusspordini.

IMMAF-i huviorbiidile jõudis ka noorte vabavõitlejate suvine spordilaager Madsal, kus eestlastel olid külas Soome vabavõitlejad. "Lisaks sportlikule sisule sai sealt erilist tähelepanu meie laagrites kehtiv nutiseadmete keeld, mis mitmete teiste riikide vaatenurgast tundus lausa võimatuna näiva ülesanne," rääkis Tõnissaar.

Kuigi põhjanaabritega tehakse koostööd juba aegade algusest saati, siis septembris korraldati Tallinnas esmakordselt ühine võistlus Vabaring 13, kus oma kogemusi jagas eestlastega ka nende kohtunike pealik ja koolitaja, omal alal rahvusvaheliselt tunnustatud tegija Mikko Aaltonen.

"Kaasa aitas ka see, et kuigi me ei ole veel Eesti Olümpiakomitee liikmete hulgas, on meie alaliidus erinevate organisatoorsete osade töö hea – toimiv võistlussüsteem ja suund ühtsete võistlusreeglite kasutamisele, koolitatud kohtunikud, toimiv meditsiinisüsteem ning arusaamine spordiala ühtse "väljanägemise" olulisusest. Samuti oleme rahvusvahelistel tiitlivõistlustel väga edukalt esinenud," võttis Tõnissaar tehtu kokku.

IMMAF-i aasta parimatele jagati auhindu kokku kaheteistkümnes kategoorias – neist neli sportlike saavutuste eest ja kaheksa seoses organisatoorsete tegevustega. IMMAF-i peamine eesmärk on viia sportlik vabavõitlus üldtunnustatud spordialade hulka ning jõuda välja olümpiamängudele.