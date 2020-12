Roman Fosti: kevadeks tuleb treeningstrateegia natuke üle vaadata

"Lootused olid tegelikult palju suuremad kui eelmisel aastal. Treeningutel olid näitajad väga head, tervis on korras olnud. Pole neid muresid olnud, mis eelmisel aastal olid," rääkis Fosti intervjuus ERR-ile. "Jooksukulg oli natuke närviline, kuna ilm oli jahedam ja tuulisem ning meie jooksu vedaja kõigutas natuke tempoga. Meie pundist langesid päris paljud juba poole distantsi peal välja. Kui see vastutuule lõik tuli 28. kilomeetril, siis ma jäin pundist maha ja seal olidki need raskemad hetked. Viimasel kolmel kilomeetril suutsin jälle jalad kõhu alt välja võtta. Hea enesetunne oli lõpetada, aga meel oli ikkagi mõru ja praegu olen analüüsinud, kuhu see poolteist minutit jäi."

"Eks muidugi see, et koroona tuli peale ja jäin liiga pikaks treeninglaagrisse. Lühematel distantsidel sain hästi võistelda, seal sain head ajad. Ka poolmaratoni MM-il jooksin hea aja, aga tundub, et viimasel poolel aastal jäi liiga vähe neid pikemaid tempojookse, mida peaks maratonijooksuks tegema ja muidugi ka see, et kui ma seal pikas treeninglaagris ära väsisin, siis ma võtsin sellise strateegia, et jooksen pigem keskmise mahuga. Võib-olla see ei õigustanud. Kevadeks tuleb ikkagi natuke üle vaadata treeningstrateegia," jätkas Fosti.

Kolmenädalase puhkuse järel alustab Fosti uut treeningtsüklit ning soovib leida sobiva maratoni olümpianormi täitmiseks aprillis. Äsjane Valencia maraton, kus ka Fosti jooksnud oma senise karjääri kaks kiiremat maratoni paistis tänavu silma erakordselt kõrge tasemega.

"Enda maratonide hulgast on ta kindlasti number üks. Korraldus on väga hea, rada on super, finišipaik on väga ilus ja korraldustiim on neil maailmatasemel," kinnitas Fosti. "Praegusel perioodil on väga vähe võistluseid ja sinna valiti tõesti kõige paremad jooksjad üle maailma. Konkurents on maanteejooksudes läinud tugevamaks. Valencial on väga hea eelarve, nad suudavad hästi sportlaseid peibutada ja mänedžerid tahavad oma atleete sinna tuua ning tänu sellele on see konkurents seal tugev."