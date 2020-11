Baskonia kaotas Euroliigas Zeniidile, Raieste mänguaega ei teeninud

Esimesed kolm veerandaega kulgesid üsna võrdselt, viimati juhtis Baskonia kolmandal veerandil 49:47. Siis aga pani Zeniit enda paremuse maksma, viimasel veerandajal juhtides vahepeal ka 17 punktiga.

Raieste pidi mängu pingi pealt jälgima. Baskonia parim oli Rokas Giedraitis 15 punktiga, Luca Vildoza lisas 11 punkti ja andis kuus korvisöötu. Raieste oli Baskonia koosseisust ainus, kes kordagi platsile ei pääsenud.

Võitjate resultatiivseim oli Mateusz Ponitka 18 punktiga, lisaks võttis ta kaheksa lauapalli. Alex Poythress tõi Zeniidile 14 ja Arturas Gudaitis 13 punkti.

Zeniit on liigatabelis viie võidu ja kahe kaotusega kuues, üheksast mängust neli võitnud Baskonia on 11.

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala kutsus Raieste eelseisvateks EM-valikmängudeks koondisesse, kuid Baskonia ei lasknud teda Eestisse. "Raiestega on nii, et mees ise tahaks tulla, aga klubi takistab," rääkis Toijala ERR-ile. "FIBA reeglite järgi peab klubi mängija ära lubama, FIBA nõuab, et klubid sellele alluksid, aga see on juba laiem tüli Euroliiga ja FIBA vahel ja Baskonia käsku ei täida."