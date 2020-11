Selveri paremad punktitoojad olid Oliver Orav 15, Renee Teppan 13 ja Andrus Raadik kümne punktiga. Saaremaale tõi 12 punkti Hindrek Pulk. Selveri vastuvõtt oli 49 ja Saaremaal 43 protsenti, rünnak vastavalt 44 ja 38 protsenti.

Poolfinaali korduskohtumine peetakse kolmapäeval, 2. detsembril Tallinnas.

"Selver mängib hästi. Pole ühtegi halba sõna öelda. Aga me ei mängi ka kindlasti seda mängu, milleks oleme võimelised. Endiselt," lausus Saaremaa nurgaründaja Keith Pupart.

Tema Selveri kolleeg samalt positsioonilt ehk Andrus Raadik lausus: "Raske mäng oli tegelikult. Võib-olla seis näitab midagi muud, aga platsil oli keeruline. Viimane geim oli näha, et me ka väsisime."

"Mida mina tahan meestele rõhutada - me läheme järgmist mängu võitma! Mitte kahte geimi püüdma. Ma arvan, et tuleb kõva lahing. Saarlastel on ka nüüd aega natuke, väike praamisõit ja hea kohv. Tuleb vägev andmine, ma loodan."

Teises poolfinaalis kohtuvad TalTech ja Tartu Bigbank. Nende seeria avalahing toimub laupäeval, 5. detsembril samuti Tallinnas ja korduskohtumine päev hiljem Tartus.

Finaali pääsevad kaks võitu saanud võistkonnad või juhul, kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate punktide alusel. Kui see on võrdne, siis otsustab kuldne geim.