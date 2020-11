"NCAA uurib, kas mul on võimalik seda litsentsi saada. Kas mul on kõik asjad tehtud, et seda saada? Kas olen piisavalt amatöör, et seda üldse saada?" lausus Kriisa virtuaalsel pressikonverentsil eesti ajakirjanikele ja lisas, et varasemalt oli tal Kaunase Žalgirises üksnes noormängija leping. "Kuna Arizona on ka luubi all, siis protsess võtab aega.

"Uurimine on päris pikalt käinud, aga eelmisel nädalal tuli mingisugune vastus NCAA poolt, mis ütles, et esimesi mänge ei saa ma kindlalt mängida. Sellest tuli ka kiired otsused teha ja õnneks lasid nad mul tulla siia koondisesse."

Kriisa sõnul võis säärast sündmuste käiku ette aimata, aga ta lootis siiski paremaid lahendusi. "Kui hakkasime asju ajama, siis teadsin juba siis, et võib-olla võib tulla mingisuguseid probleeme, aga ma sisimas väga ei uskunud, arvestades, et mul on Žalgirise duublist viis poissi, kes mängivad Ameerikas. Kõikidel oli sama leping ja kõik saavad mängida. See on natuke müstiline, et minuga niimoodi jebitakse, aga jah... nii on."

Kõige halvemal juhul ei pruugigi ta sel hooajal NCAA-s Arizona eest platsile saada. "Oleme võistkonna ja treeneritega kõik variandid üle käinud. Üks variant võib olla see, et tervet hooaega ei mängi, aga see on kõige halvemal juhul. Loodame, et päris nii kehvasti ei lähe."