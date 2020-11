Jõesaar: kui asi niiviisi jätkub, siis ma ei näe Manresas olemisel mõtet

Nüüd enne Eesti koondise EM-valikmänge Venemaa ja Põhja-Makedooniaga käed kindlasti sügelevad. "Tahaks korralikult mängida ja näidata, milleks võimeline olen. Hispaanias pole seda varianti väga antud," lausus Jõesaar virtuaalsel pressikonverentsil eesti ajakirjanikele.

Põhjuseid, miks ta Hispaanias eriti platsile ei saa, Jõesaar väga avada ei taha. "Väga raske on praegu seda kommenteerida. Arvan, et ei hakka siin pisidetailidesse langema. Eks me näe, kuidas see asi toimima hakkab ja kas hakkab."

"Kindlasti proovin enda hooaega paremaks teha. Kui asi niiviisi jätkub, siis ma ei näe mõtet seal olemisel," ei välista ta Manresast lahkumist.

Arvestades ka praegu maailmas valitsevat olukorda, pole võõrsil lihtne viibida. "Kerge ei ole. Kaugel maal üksi olla ja koroonaasi... linn on põhimõtteliselt lukus. Palju midagi teha ei ole ja mentaalselt on raske olnud. Aga arvan, et olen hakkama saanud ja saan ka edaspidi."