Teise lapse sündi ootav laskesuusa maailmameister jätab hooaja vahele

2016. aasta 13. novembril sündis Jurlova-Perchti esiklaps, kellele pandi nimeks Kira. Tippsporti naasmise järel pälvis venelanna 2019. aastal Euroopa meistrivõistlustelt kuldmedali 10 km jälitussõidus ning hõbeda 7,5 km sprindis. Sama aasta MM-il riputati talle ühisstardiga sõidu järel kaela hõbemedal. Viimasel kolmel aastal on ta MK-sarja lõpetanud vastavalt 15., 5. ja 13. kohal.

Amazing news from Ekaterina Yurlova-Percht who just announced to be pregnant for the second time ???? though we will miss her on the #biathlon tour, we can't but send our warmer wishes together with the whole #biathlonfamiliy ???? https://t.co/FBWo9ckQq3