Eesti koondise isolatsioon: õues käia ei saanud, osadel ei tulnud isegi aknad lahti

Bosnias peetud valiksarja turniiril jäädi esmalt suurelt 92:54 alla Euroopa tugevamate hulka kuuluvale Bosnia ja Hertsegoviinale. Teises mängus Šveitsi vastu oli Eesti lähedal pika võiduta seeria lõpetamisele, aga lõpuminutitel mängiti eduseis maha ning kaotati 60:63.

Praegust aega koondises iseloomustavad tavapärasest teistsugused võistlusreisid. Euroopa meistrivõistluste valiksarjas osalemiseks pidi Eesti naiskond viibima ranges eneseisolatsioonis. Mida see endast kujutas, räägib koondise 18-aastane tagamängija Anna Gret Asi.

"Meid pandi hotelli. Viidi ühest klaasuksest läbi, mis pandi teiselt poolt lukku. Olime seal nädal aega niimoodi, et igaüks omas toas," kirjeldas Asi Vikerraadiole. "Saal oli ehitatud mingisse konverentsiruumi. Saime liftiga käia ja õues olemist ei olnud. Nii palju kui aknast värsket õhku tuli. Osadel inimestel ei tulnud isegi aknad lahti. Suhteliselt üksik."

Kummaliseks kujunes olukord ühe koondise liidri Kadri-Ann Lassiga. 188 sentimeetri pikkune Lass reisis naiskonnaga Sarajevosse, kuid peagi algasid probleemid tema koroonatestidega. Lõpuks ei saanud ta naiskonda aidata kummaski kohtumises.

"Nii palju saime aru, et kõik oli väga segane," jätkas Asi. "Ta oli koroona varem läbi põdenud. Kuna me kõik pidime enne Bosniasse tulekut läbi tegema kaks testi ja need pidid olema negatiivsed, siis tal pidid need järelikult negatiivsed olema. Bosnias kohapeal tuli mingi segadus... ja tegelikult oli kõik väga segane asi. Enne mängupäeva tuli negatiivne test... lootust oli Šveitsi mängu osas. Aga FIBA lõpuks otsustas, et ei saa mängida."

Kuidas koondis sellele reageeris? "Mänguplaanis see midagi otseselt ei muutnud. Võib-olla ainult see, et Merike Anderson pandi vahepeal "nelja" peale," vastas Asi.

Eesti naiskonda juhendas peatreenerina esmakordselt Allan Siimann. Selle ameti võttis ta üle Janne Schasminilt. Paraku, nagu teada, tõid esimesed mängud tabelisse kaks kaotust juurde.

Anna Gret Asi sai koondist aidata Bosnia ja Hertsegoviina vastu, kuid mängus Šveitsiga ta peapõrutuse tõttu platsile ei tulnud. Kuidas hindab koondise nooremate hulka kuuluv Asi viimaseid EM-valikmänge?

"Bosnia oli kaitses väga agressiivne ja me pole igapäevaselt harjunud sellise kaitse vastu mängima. Trennides ei ole me nii agressiivsed ja mängud on meil ka Eesti võistkondadega omavahel - sealt tuli eksimusi ja mis ma kõrvalt nägin Šveitsi poole pealt - nad olid ise ka tehniliselt krobelisemad ja see andis meile võimaluse neid eksima panna. Aga nende kaitse oli võrreldes Bosniaga passiivsem."

Miks mängupilt muutus? Eesti oli kohtumist kontrollimas. "Üks hetk läks Šveitsil paar lauapõrkest kolmest sisse ja see tekitas natuke meie mängijates frustratsiooni. Meie panime osad lihtsad visked alt mööda. Šveitslastel oli näha võiduisu. Jäime natuke nende hurraa alla. Kuidagi emotsionaalselt murdusime."

Lassi kaasategemine oleks asjaolusid muutnud? "Kindlasti. Olime pikkuselt üle vastupidiselt Bosnia mängule, kus olime niikuinii lühemad. Šveitsil ei oleks olnud sama häid mängijaid meie pikematele vastu panna. See oli valus, et ta ei saanud mängida."

EM-valiksari peaks Eesti koondise jaoks jätkuma veebruari alguses.