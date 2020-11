Martin Laas pikendas Saksamaa tippmeeskonnaga lepingut

Laas lõi Bora-Hansgrohega käed mullu sügisel ja tegi tänavu jaanuaris World Touri debüüdi. Septembris teenis ta Bora-Hansgrohe särgis esimese võidu, kui triumfeeris Slovakkia velotuuri avaetapi grupisõidus ning hooaja lõpetas Laas enda karjääri esimese suurtuuriga, tehes kaasa Hispaania velotuuril, kus ta sai kokkuvõttes 140. koha.

Laas rääkis pärast Hispaaniast Eestisse jõudmist ERR-ile, et meeskond jäi tema panusega rahule ning nende sõnade kinnituseks teatas nüüd Bora-Hansgrohe, et Laasiga sõlmiti uus aastane leping.

"See oli World Touri debüüdiks kahtlemata keeruline aasta, aga Martin sai sellega ilusti hakkama. Pärast [koroonaviirusest tingitud] võistluspausi sõitis ta üha paremini ning tõi meile Slovakkia velotuurilt kaks etapivõitu," kiitis Bora-Hansgrohe juht Ralph Denk. "Ta tegi Vueltal suurtuuri debüüdi, kus kuulus Pascal Ackermanni sprindirongi. See tuli tal välja ja usun, et selline roll võib olla üks tema tugevusi. Ta on küll kiire mees, aga ta on ka sprinteri kohta väga hea vastupidavusega, mis on sprindirongi jaoks oluline omadus. Lisaks on Martinil juba piisavalt kogemusi, et uustulnukaid aidata."

"Usun, et mul oli korralik aasta. Mõistagi polnud kõik ideaalne ja nii minu kui teiste ratturite võistluskalender kannatas, aga sain siiski omad võimalused ja kasutasin need Slovakkia tuuril ilusti ära," rõõmustas Laas. "Olen väga õnnelik, et meeskonnal on jätkuvalt usku minu võimetesse. Kindlasti on mul veel potentsiaali ja tahan koos Bora-Hansgrohega edasi areneda. See, et nad minusse usuvad, annab mulle tohutult motivatsiooni."