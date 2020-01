Martin Laas World Touri debüüdist: äpardusi polnud, aga kiirus tahab harjumist

Martin Laas on Bora-Hansgrohe tiimiga tehtud debüüdiga rahul. Tour Down Underi velotuuril meeskonnale püstitatud eesmärk jäi küll täitmata, aga sisseelamine sujus üsna valutult.

Sprinteri kalduvustega eestlane sõitis kuus päeva väldanud velotuuri lõpuni ja teenis üldarvestuses 110. koha. Lõpetajaid oli 132. Siledamatel etappidel oli Laas reeglina peagrupi eesotsas, parim koht etappidel kuues, vahendab Baltic Chaing Cycling pressiteate vahendusel.

"Eks ma velotuuri eel pisut pelgasin, kuidas hakkama saan," tunnistab 26-aastane tartlane. "Aga väga hull ei olnud. Eks kiirus vajab harjumist ja sõidu iseloom samuti. Tuuri eesmärki me ei täitnud. Kokkuvõttes loodeti TOP 6 kohta. Ent meie üldarvestuse mees, austraallane Jay McCarthy kolmandal etapil kukkus ja sellega lootused kõrgele kohale kadusid."

Enda vormi kohta sõnas Laas nii: "Väga heas minekus ma veel polnud, aga sõita kannatas. Järgmisi starte silmas pidades on lootus, et paari kilomeetri pikkused tõusud suudan esimestega koos ära kannatada. Selleks peaksin olema võimeline. Korra taheti ka Down Underi etapil minu peale mängida, aga olin eelnevalt kolm päeva teiste jaoks tööd rabanud ning jalad tundusid kohe hommikul valusad. Sel korral ei vedanud veel välja."

Laasi ootab Austraalias ees veel kaks starti, ühepäevasõidud Race Torquay (30.01) ja Cadel Evans Great Ocean Road Race (02.02). Täna lendasid Tour Down Under velotuuril osalenud meeskonnad Adelaide'ist Melbourne'i külje alla Geelongi.