Vahetusest sekkunud Messi sai lõpuks mänguolukorras jala valgeks

Ousmane Dembele 22. minuti värav viis võõrustajad Nou Campil 22. minutil juhtima, 11 minutit hiljem ei suutnud avapoolajal taas mitmed võimalused kasutamata jätnud Antoine Griezmann aga realiseerida penaltit ning Antonio Sanabria lisaminutite värava järel mindi pausile viigiseisul.

Teiseks poolajaks tõi Ronald Koeman Ansu Fati asemele sisse võistkonna kapteni Lionel Messi, kes oli juba kolm minutit hiljem osaline Barcelona juhtväravas. Argentina staar lasi vasakult äärelt tulnud Jordi Alba madala tsenderduse osavalt läbi ja Griezmannil ei olnud raskusi palli mõnelt meetrilt tühja võrku saatmisega.

60. minutil peatas Betisi kaitsja Aissa Mendi väravajoonel palli käega ja teenis kohtunikult teise kollase kaardi, järgnenud penalti saatis Messi kindlalt väravasse. Loren vähendas 73. minutil küll külalismeeskonna kaotusseisu, aga Messi põrutas 82. minutil Sergi Roberto ilusa söödu järel palli väravalakke, tehes seisuks 4:2. Kohtumise lisaminutitel pani Barcelona võidule punkti Pedri tabamus.

Kuigi 11 meetri karistuslöögi on Barcelona kapten sel sügisel realiseerinud ka Villarreali, Ecuadori (Argentina koondise eest), Ferencvarosi, Juventuse ning Kiievi Dünamo vastu, oli see tema jaoks käesoleval hooajal esimeseks väravaks, mis ei ole sündinud penaltist.

Barcelona on seitsme mänguga kogunud 11 punkti ja on tabelis kaheksandal kohal, nende ees on 12 silma peal olev Betis, kes on küll pidanud kaks matši rohkem. Tabelit juhib 17 punktiga Real Sociedad.