Kahekordne maailmameister avas GP-hooaja kindla võiduga

21-aastane ameeriklane sooritas lühikavas suurepäraselt kaks neljakordset hüpet, neist üks kaskaadis kolmekordsega ning teenis 111,17 punkti, mis on tema uus isiklik rekord – mullu GP-finaalis teenis ta 110,38 punkti. Palju ei jäänud puudu ka meeste lühikava maailmarekordist, mis on 111,82 punkti, selle püstitas tänavu veebruaris jaapanlane Yuzuru Hanyu.

Vabakavas ebaõnnestusid Chenil kaks hüpet, kui kahekordse axeli asemel tegi ka ühekordse ja neljakordse Salchowi asemel kahekordse. "Muidugi olen nende hüpete pärast pettunud, pidanuksin need ära tegema," tunnistas Chen, kes teenis vabakava eest 187,98 punkti. "Samas olen üliõnnelik, et saame jälle võistelda."

Kahe kava kokkuvõttes teenis Chen 299,15 punkti, mis jääb küll tema isiklikust rekordist – 335,30 punkti – väga kaugele, kuid tõi talle siiski kindla esikoha. Teine oli 275,10 punktiga ameeriklane Vincent Zhou ja kolmas 266,42 punktiga kanadalane Keegan Messing.

Mariah Bell Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Naiste üksiksõidus teenis karjääri esimese GP-etapivõidu 24-aastane ameeriklanna Mariah Bell, kes lõpetas 212,73 punktiga. Lühikavas oli Bell 76,48 punktiga parim, vabakavas oli ta 136,25 punktiga neljas, kuid sai kokkuvõttes siiski esikoha, edestades 0,66 punktiga koondisekaaslast Bradie Tennelli. Kolmanda koha sai 206,15 punktiga ameeriklanna Audrey Shin.

Paarissõidus tegid kuldse debüüdi alles tänavu kevadel koos uisutama hakanud Alexa Scimeca Knierim ja Brandon Frazier. Lühikavas olid nad parimad 74,19 punktiga ning tegid parima tulemuse ka vabakavas, teenides 140,58 punkti. Kahe kava kokkuvõttes teenisid nad 214,77 punkti. Teise koha said Jessica Calalang ja Brian Johnson 207,40 ning kolmanda koha Audrey Lu ja Misha Mitrofanov 189,65 punktiga.

Alexa Scimeca Knierim ja Brandon Frazier Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Jäätantsus võitsid kolmandat korda USA GP-etapi Madison Hubbell ja Zachary Donohue. Kahel korral MM-il medali võitnud paar oli kindlalt parim nii rütmitantsus kui vabatantsus, teenides vastavalt 85,30 ja 126,09 punkti, kahe kava kokkuvõttes saadi 211,39 punkti. Selle hooaja kavade valmimisel abistas neid ka kahekordne olümpiavõitja Scott Moir.

Teise koha said 202,47 punktiga Kaitlin Hawayek ja Jean-Luc Baker ning kolmandana lõpetasid Christina Carreira ja Anthony Ponomarenko 185,78 punktiga.

Madison Hubbell ja Zachary Donohue Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on tänavu GP-etappidele pääsemise kriteeriume kõvasti muudetud. Üleliigse reisimise vältimiseks otsustas ISU, et sel aastal osalevad GP-etappidel peaasjalikult kohalikud ning antud riigis või regioonis treenivad uisutajad.

Tänavu pidi täiskasvanute GP-debüüdi tegema ka 17-aastane Eva-Lotta Kiibus, kes teenis koha Prantsusmaa GP-le, kuid nädal tagasi teatasid korraldajad, et pärast linnavõimudega konsulteerimist otsustasid nad etapi tühistada.

Lisaks Prantsusmaa GP-etapile on teatatud ka Kanada etapi ärajäämisest. Praeguse kava järgi peaks selle hooaja GP-sarjas toimuma veel Hiina, Venemaa ja Jaapani etapid. GP-finaal oli kavandatud detsembriks Pekingisse, ent see on edasi lükatud. Kogu juunioride GP-hooaeg otsustati pandeemia tõttu ära jätta.