Eva-Lotta Kiibus uutest kavadest: tundub, et tabasime kümnesse

Kiibus jõudis Oberstdorfi turniiril tulemuseni, mis polnud varem jõukohane ühelegi meie iluuisutajale. Kiibusest sai esimene Eesti iluusutaja, kes suutis võita 52-aastase ajalooga väga prestiižika ja range hindamise poolest tuntud Nebelhorn Trophy turniiri.

Väikse võidukarika sai ta koju tuua, kuid suur trofee, kuhu nüüd maailma ässade kõrvale graveeritakse eestlanna nimi, jäi korraldajatele Oberstdorfi.

"Pakub rahulolu kindlasti ja ma olen väga uhke enda üle, sest ega ma ei oodanud seda," lausus Kiibus ETV-le. "Mul on hea meel, et ma võitlesin lõpuni ja see andis mulle selle tulemuse. Minu jaoks on mul sellel võidul ikkagi päris suur väärtus. Ma pingutasin selle nimel ja tore, et see tuli."

Lühikava järgselt kolmandalt kohalt vabakavaga turniirivõidu kindlustanud Kiibus sai Oberstdorfis selge tagasiside, kuidas uute kavade muusika ja koregraafia kohtunikele ja uisuperele meeldib.

"Mulle tundus, et vastu võeti vägagi hästi. Koregraaf sai kiidusõnu ja mina sain esituse eest kiidusõnu. Läks sellega hästi. Tundub, et sellega tabasime kümnesse, et kohtunikele meeldis."

Jaanuaris EM-il seitsmenda koha saanud Kiibuse sõidud uue hooaja esimesel rahvusvahelisel stardil polnud veatud, kuid tõid võidu ja näitasid, et pandeemiast tingitud kitsendustele vaatamata on kevad-suvine töö läinud täkesse.

"Oleme üritanud lihvida kõike. Piruetid paremaks, sõidukiirus, koregraafia, hüpped, et oleks stabiilne ja ilus," loetles Kiibus. "See ongi kõrgel tasemel keeruline osa, et sa lihtsalt ei sõida ja lihtsalt ei sõida, vaid see ongi üks komplekt ja kui see saab kokku, siis vot siis võib midagi tulla!"

Järgmise stardi plaanib Kiibus teha kahe ja poole nädala pärast Ungaris Budapestis toimuval turniiril.