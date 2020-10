Iluuisutamise Prantsusmaa GP-etapp jääb ära, Kiibuse debüüt lükkub edasi

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) teatas esmaspäeval, et on sunnitud ära jätma novembri keskel toimuma pidanud Prantsusmaa GP-etapi, kus pidanuks enda täiskasvanute debüüdi tegema Eesti iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus.

Prantsusmaa GP-etapp pidanuks peetama 13.-15. novembril Grenoble'is, kuid piiramaks koroonaviiruse levikut regioonis, otsustasid korraldajad pärast linnavõimudega konsulteerumist võistluse tühistada.

Ehkki iluuisutamise GP-sarjas on tänavu kavas veel Hiina, Venemaa, Jaapani ja Hiina etapid, osalevad selle hooaja võistlustel tulenevalt ISU otsusest peaasjalikult kohalikud ning antud riigis või regioonis treenivad sportlased. Eesti iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus, kes harjutab suviti Prantsusmaal ja kel on prantslasest koreograaf, sai sellest tulenevalt õiguse osaleda Grenoble'i GP-etapil.

Äsja ISU Challenger sarja kuuluval Budapesti võistlusel isiklikku rekordit märkiva 184,27 punktiga üksiksõidus teise koha teeninud 17-aastane Kiibus tunnistab, et on pettunud. "Ühel päeval on niivõrd palju positiivseid emotsioone ning järgmisel mitte. Mõistan, et see [otsus] on tänases maailmas karm reaalsus, kuid siiski," lausus iluuisutaja sotsiaalmeedias.

Iluuisutamise järgmine GP-etapp peetakse 6.-8. novembril Hiinas Chongqingis.