Korvpallinaiskonna peatreener tahaks jätkata tööd koondise juures

Eesti naiste korvpallikoondis pidas Euroopa meistrivõistluste valiksarja viimased kaks kohtumist Sarajevos nn "mullis" ja sai kaks eriilmelist kaotust. Kui Bosnia ja Hertsegoviinale jäädi alla suurelt, 38 punktiga, siis Šveitsile valusalt, üksnes kolme punktiga, seejuures anti viimasel veerandil käest kaheksapunktine edu.

"Ütleme ausalt, tegelikult oli mäng meie kontrolli all, aga seal lõpus olid meie enda lihtsad eksimused, mida suured tiimid ei tee... ma ei pea silmas Šveitsi, me oleme nendega ühel pulgal, aga ju siis me eksime hetkel liiga palju, sest meil ei ole nii palju kogemust," rääkis Merike Anderson intervjuus ERR-ile. "Kui mängijad saavad väljas mängida, siis nad saavad sealt ammutada seda kogemust. Ma arvan, et paari aasta pärast on see pilt hoopis teine."

Eesti koondis on võiduta püsinud kuus aastat. Septembris koondise peatreeneriks kinnitatud Allan Siimanni sõnul võis mängijaid lõpus hakata kammitsema eduseisust tingitud võidukohustus. Kitsaskohaks oli ka see, et Eesti koondislased tänavu Balti ühisliiga mänge pidada ei ole saanud.

"Kokkuvõttes ütleks, et eks ta pettumus oli selle Šveitsi mängu kaotusega, siin pole midagi teha," rääkis koondise peatreener Siimann. "Me läksime lootuses, et saame oma pika kaotusteseeria lõpetatud, kuid tasavägises mängus kahe võrdse võistkonna vahel lugesid väiksed detailid, mingid olukorrad, kellel on rohkem õnne - need said otsustavaks."

Naiste koondis on nüüd omal käel saanud ära proovida nn "mullis" mängimise, millega novembri lõpus puutub kokku ka meeste koondis, tõsi küll, kodueelisega.

"Eks ta tiba veider ole, aga meil oli selline omamoodi mull ehk me ei saanud isegi toast välja ja aknad ei käinud lahti, tuulutada ei saanud ja siia-sinna, aga kõigega tuleb harjuda. Hetkel on see olukord tänu koroonale selline, ja ma ei ütle, et me sammu tagasi tegime - pigem edasi selle tsükliga," lisas Anderson.

Nende mängudega sai otsa ka peatreeneri leping. "Ma loodan ja planeerin kinldasti kandideerida järgmiseks tsükliks või selleks perioodiks, kui pikalt järgmist peatreenerit otsitakse," ütles Siimann.

Valiksarja kaks viimast mängu Venemaa ja Bosniaga peab Eesti veebruaris.