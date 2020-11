Vassiljev toetab Voolaidi jätkamist: Karelil on veel midagi pakkuda

"Arvestades, milliseid artikleid on viimastel päevadel kirjutatud ja erinevaid häälekaid arvamusi, siis tundub, et väline surve nõuab, et keegi peab lendama, aga tegelikult mina seda ei näe," vahendab Soccernet Vassiljevi pärast võõrsil Gruusiaga tehtud väravateta viiki Eesti ajakirjanikele öeldud sõnu.

"Treenerid on teinud normaalset tööd, musta tööd ning andnud noortele mängijatele tulevikus kogemusi. Ma arvan, et tegelikult on Karelil ja tema tiimil veel midagi pakkuda. Ma ei ütle, et neil said mingid käigud ja ideed otsa. Tegelikult toetan nende jätkamist," lisas keskväljamaestro.

"Meil oli koosseisus viis-seitse mängijat, kes võiksid ja peaksid olema U-21 koondises, kus saada kogemusi ja teha vigu, et aru saada, mis on rahvusvaheline tase. Meie olukord on paraku selline, et treenerid võtavad nad A-koondisesse, sest kuskil on arvatavasti mingi auk tekkinud ja nad peavad seda lappima."