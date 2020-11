Zelinski kriitika Eesti koondise treenerite suunas: ma ei näe sügavuti mõtlemist

Zelinski ja Hunt ei mõistnud eelkõige seda, miks peatreener Karel Voolaid ja tema abilised otsustasid teise poolaja keskel vahetada välja väravalööja Rauno Sappineni.

"Mulle meeldis, kuidas teine poolaeg algas kuni hetkeni, mil võeti välja Sappinen. Natuke arusaamatu vahetus - ta ei tundunud väsinud, tegi meeletult töölt, lõi olukordi, väga ilusa värava... Peale seda lõhuti rütm ära ja just meie kahjuks. Siis ei suutnud me mängu leida," kommenteeris Hunt ja kirjeldas hiljem Sappineni plusse: "Musta tööd teeb, tuleb tagant appi, ebamugav vastaste kaitsjatele..."

Zelinski sõnul tekkis tal mängu jooksul väga palju küsimusi. "Just vahetused. Me ka mängu ajal omavahel arutasime. Nii palju küsimusi tekib just igasuguste otsuste pärast. Mitte see, mis väljakul toimub, vaid näiteks vahetused, algkoosseis," ütles ta.

"Esimesed neli mängijat pluss [Georgi] Tunjov - värsked vennad kõik ja me ei suuda pressingut peale panna. Makedoonia sai pärast vahetusi selgelt initsiatiivi. Olid need põhjendatud vahetused? Mida taheti saavutada? Vaevalt taheti saavutada seda, et nüüd Makedoonia hakkab meid ründama."

Zelinski jätkas: "Treeneritetiim peab mõtlema, mida vahetused kaasa toovad ja ma ei näe seda sügavuti mõtlemist! Nii kui see Voolaid sinna etteotsa pandi, siis ma ootasin, kelle ta valib oma abitreeneriteks."

Eesti koondise abitreeneritena töötavad Mario Hansi, Aivar Anniste ja Vladimir Vassiljev. "Abitreener ei saa olla peatreenerile mugav, abitreener peabki olema ora tagumikus ja kogenud inimene, kes oskab näha väljakul asju, mida peatreener ei näe," tähtsustas endine jalgpallikoondise ründaja. "Peab olema sisemine opositsioon. Mulle kõrvaltvaatajana tundub, et seda ei ole."

Zelinski sõnul olid mängus Põhja-Makedooniaga Eesti parimad Sappinen ja väravavaht Karl Jakob Hein. "Ma tulen jälle tiiruga tagasi - miks sa võtad inimese välja? Mis see põhjus on vahetada treeneril välja Sappinen, kes rabab seal ees nagu loom?"