Suri Eesti tippkabetaja Villem Lüüs

Eesti Kabeliit teatas laupäeval, et 12. novembril lahkus 49-aastaselt ootamatult meie hulgast eesti kabetaja, paljukordne Eesti meister ja medaliomanik, FMJD meister rahvusvahelises kabes, rahvusvahelise kategooria kohtunik Villem Lüüs.

"Villem Lüüsi lahkumine on Eesti kabele erakordselt suur kaotus," ütles Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva alaliidu pressiteate vahendusel. "Ta oli väga tugev mängija, esindas Eestit paljudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning oli väga viljakas treener. Kabe oli Villemi jaoks alates varajasest noorusest suurim hobi ja armastus. Tema sügavad teadmised nii kabe mängust, kabe ajaloost kui ka Eesti ja maailma kabetajatest on olnud allikaks paljudele artiklitele Eesti spordi biograafilises leksikonis kui ka rahvusvahelises kabealases kirjanduses."

"Villem oli alati kompromissitu võitleja nii laua taga, kohtunikuna kui ka kabe-elu edendajana," märkis Tarmo Tulva. "Ta võitis Eesti meistritiitleid nii rahvusvahelises kui vene kabes, nii individuaalselt kui ka võistkonna koosseisus. Villemit jäävad meenutama õpilased, kellesse ta uskus ning kes tänu tema treeningutele on võitnud Eesti meistrivõistlustelt palju medaleid. Panus noortesse ja hoolitsemine selle eest, et Eesti kabel oleks tugevat järelkasvu, oli Villemi südameasjaks läbi elu. Eesti kabetajad on kaotanud suurepärase sõbra ja konkurendi kabe laua taga. Eesti Kabeliidu nimel avaldan sügavat kaastunnet Villemi emale Karinile poja kaotuse puhul."

Villem Lüüs oli sündinud 29. märts 1971. Ta lõpetas 1989 Tallinna 1. Keskkooli ning õppis seejärel Tartu Ülikoolis füüsikat. Kabetama hakkas ta 1981. aastal Tallinna Pioneeride ja Koolinoorte Palees Arvi Reinapi juhendamisel ning jätkas 1983–89 Tallinna Malekoolis Rein Vettneri käe all. 2000 kabeolümpial sai ta Eesti meeskonnas koos Urmo Ilvese ja Kaido Leesmanniga kuuenda koha, 2008 jagas kiirkabe MM-il 140 osavõtja seas 14. kohta. 2020. aastal tuli ta kirikabes Venemaa lahtiste meistrivõistluste võitjaks. 2010. aastal sai Lüüs FMJD arbiitri nimetuse ja 2018. aastal rahvusvahelise kategooria kohtunikuks.

1999. aasta Euroopa klubide meistrivõistlustel Lasnamäe Male-Kabeklubi võistkonnas saavutas viienda koha, 2006 EM-il Eesti võistkonnas kaheksanda koha. Lüüs võitis 1992. aastast Eesti meistrivõistlustel kokku kümme kuld-, kümme hõbe- ja 21 pronksmedalit. Ta tuli 2000. aastal individuaalselt Eesti meistriks rahvusvahelises kabes, 2005 (rahvusvaheline kabe) ja 2010 (vene kabe) kiirkabes, 1992 brasiilia ja 1994 inglise kabes ning võistkondlikult 1995, 1998, 2001, 2003, 2009, 2011, 2014, 2016, 2019 rahvusvahelises kabes ja 2017 vene kabes. Lüüs tegutses alates 1990. aastast kabekohtunikuna, sh enam kui 300 turniiri peakohtunikuna. Ta kuulus aastaid Kabeliidu kohtunikekogusse ning kirikabe- ja noortekomisjoni.

Ta oli 1999 Lasnamäe Male-Kabeklubi juhatuse liige, aastast 1997 Eesti Kabeliidu juhatuse liige ja klassifikatsioonikomisjoni esimees. Lüüs oli Eesti spordi aastaraamatu autoreid (1988–2010), toimetas Eesti Spordilehes kabenurka, avaldas artikleid Läti, Venemaa, Hollandi ja Ukraina kabeajakirjades, koostas partiikogumikke. Lüüs oli 1998–2003 Tallinna Malekooli ja Paul Kerese Malekeskuse treener ning instruktor, aastast 2003 Pirita Spordikeskuse instruktor.

Ta oli Eesti Spordiajaloo Seltsi liige.