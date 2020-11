Juhkami: meeskonna eesmärk on võita kõik kohalikud võistlused

Kui paljude välisliigades mängivate Eesti võrkpallurite hooaeg on koroonapandeemia tõttu pausile pandud, siis Saksamaa kõrgliigas Friedrichshafenis palliva nurgaründaja Martti Juhkami olukord on parem. Eestlase sõnul on treeningtingimused küll praegu mõnevõrra ebatavalised, aga õnneks pole koroonaviiruse levik võistlusmängude toimumist mõjutanud.

Juhkami koduklubi on pidanud kolm kohtumist ja võitnud neist kaks. Viimases 3:1 võidumängus Herrschingi üle tõi Juhkami 12 punkti. "Meie jaoks on koroona nii palju asjade käiku mõjutanud, et kuna eelmisel esmaspäeval pandi kõik Saksamaa jõusaalid kinni, siis on meile eraldatud ainult väike jõusaali nurk, kus saame jõudu teha. Praegu profisport jätkab ja tänu sellele on meile võimaldatud selline võimalus. Nii kaua, kuni uus hall valmis saab, peame treenima tavatutes tingimustes. Siiani kõik toimib. Klubides pole koroonaviirus veel pahandust teinud," rääkis Juhkami intervjuus Vikerraadiole.

Septembri lõpus selgus ootamatult, et ehitusjärelevalve ei pea 1960. aastatel algselt messikeskuseks ehitatud Friedrichshafeni kodusaali turvaliseks ja see lammutatakse. Õnneks leiti klubile uus kodu ühes teises messikeskuses, mis tuleb aga enne sisse kolimist nõuetele vastavaks võrkpallisaaliks ümber ehitada.

"Viimased paar nädalat oleme teadnud, et linna poolt on tugi, et järgmiseks kaheks aastaks on klubil vanas messihallis võrkpalli jaoks tehtud ideaalsetele tingimustele vastav spordisaal. Seda tänu sellele, et mängime Meistrite liigas, kus on omad karmid nõuded. Kokkuvõtttes oli see suur kulu – 1,3 miljonit. Hiljuti paigaldati sinna uued valgustused ja pandi uus põrand. Meile tehakse sinna ideaalsed tingimused. Kui see kõik valmis saab, siis ma arvan, et tulemus on parem kui varem, kuigi meil olid juba enne parimad tingimused Saksamaal," jätkas Juhkami.

Kevadel, kui koroonaviiruse tõttu hooaeg pooleli jäi, oli 13-kordne Saksamaa meister Friedrichshafen koduliigas kolmandal kohal. Juhkami sõnul pole meeskond sel hooajal mängurütmi veel kätte saanud, aga nii tema enda kui ka meeskonna seis on igati hea. Liigatabelis kuue punktiga viiendal kohal olev Friedrichshafen jääb tugevaimast konkurendist, ühe mängu rohkem pidanud Eesti koondise peatreeneri Cedric Enardi juhendatavast Berliini Volleyst maha kolme punktiga.

"Eks me vaikselt kogume ennast. Mängude algust sai päris pikalt oodatud. Me olime üheksa nädalat koos enne, kui hooaeg algas. Seejärel oli üks mäng ja kahenädalane paus. Nüüd hakkame saavutama õiget rütmi. Samamoodi oli siin vigastustega natuke probleeme. Üks nurgaründaja oli seljavigastusega väljas, aga nüüd on ta terve. Eks me natuke otsime, aga kahe nädala pärast on mäng Berliiniga, siis peame olema täies hoos," ütles Juhkami. "Isiklikult tunnen end väga hästi. Kui varem räägiti, et vanemana tood mängutarkust juurde, siis tuleb sellega nõustuda. Füüsiliselt tunnen end väga hästi, kuid mäng muutub justkui aeglasemaks. Suudan õigeid otsuseid paremini teha. Ise olen hooaja algusega väga rahul ja loodan, et suudan end vigastustest eemale hoida."

Juhkami mängib sel hooajal ainsa eestlasena võrkpalli Meistrite liigas. Friedrichshafeniga samasse gruppi kuuluvad väga tugevad Trentino ja Novosibirsk. Koroonaviiruse leviku tõttu mängitakse ka Meistrite liiga miniturniiridena mullides. Esimene turniir toimub detsembri alguses Itaalias, teist turniiri võõrustab veebruaris Juhkami koduklubi.

"Selge on see, et meistriliiga tuleb äärmiselt põnev. Kolm mängu järjest ja natuke põnevam kui varem. Anname parimad, et olla teises voorus ehk kodusaalis head, et selleks ajaks oleks kõik võimalused alagrupist edasi minna. Meeskonna eesmärk on kõik kohalikud võistlused võita. Võib ju rääkida et minimaalne eesmärk on finaali jõuda, aga arvestades meie meeskonna potentsiaali, siis ma ei näe ühtki põhjust, miks me peaks Berliini kartma. Mehed on piisavalt head ja kogenud, läheme igal juhul võitma. Meistrite liiga on natuke keerulisem, aga usun, et meil on omad võimalused ja iga mängija tahab edasi minna ning olla Euroopa kaheksa parema hulgas."