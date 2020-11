Jalgpallikoondise esimene eesmärk on mängida väärikalt Itaalia vastu

Rahvusmeeskonna peatreener Karel Voolaid saab eelseisvates mängudes arvestada 26 jalgpalluriga. Maavõistlusest Itaaliaga jääb veel eemale ründaja Sergei Zenjov, aga esmakordselt sel aastal liitub koondisega Erik Sorga. Võrreldes oktoobrikuu mängudega on tagasi keskkaitsepaar Karol Mets ning Joonas Tamm, vigastatud mängijatest tunneb Voolaid puudust poolkaistjast Mattias Käidist.

"See on osa spordist. Minu ülesanne on koondis ehitada üles olemasolevatest jalgpalluritest. Teistpidi on heameel, et eelmisest koondise aknast eemale jäänud tõsised tegijad on tagasi. Eesotsas Joonas Tamme, Karol Metsa ja Sergei Zenjoviga. Nemad peavad oma panust sellevõrra tõstma ja võistkonda aitama," rääkis Voolaid intervjuus ERR-ile.

Voolaiu sõnul on kõikidel riikidel, eriti praegusel raskel ajal, keeruline alati kõiki parimaid mängijaid koondisse tuua. Jalgpallurite tööandjatena on klubidel oma sõna öelda, nagu Henri Anieri puhul praegu, edasi sõltub väga palju mängija tahtest riiki esindada ja läbirääkimiste oskustest.

"Kindlasti käib erinevate riikide koondistel võistlus sellega, et saada oma parimad mängijad rivisse. Alati valitseb oht, et saadakse vigastada, koormus on suur. Ma olen Eesti koondislastele ka varem laagris öelnud: see, kes esindab koondist, ongi tugevam kui teised ja peabki olema, seda nii vaimselt kui ka füüsiliselt. See eristabki teda teistest. Kui laulad rivis hümni, oledki välja valitud. See on midagi erilist, mida teised ei saavuta," jätkas Voolaid.

Enne Rahvuste liiga kohtumisi võõrsil Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga mängib Eesti kolmapäeval Firenzes neljakordse maailmameistri Itaaliaga. Euroopa tippu kuuluva vastasega tuleb Voolaiu sõnul mängida väärikalt.

"Seal ei tohi kindlasti jääda peksupoisiks. Väga palju inimesi jälgib seda mängu. Meil on palju noori, neil on võimalik silma jääda. Teistpidi on mängus ka koondise au. Kui kutsuti suure riigi poolt mängima, siis pole kombeks ka ära öelda. Tuleb väärikalt esineda vaatamata sellele, et järgmised kohtumised on kõrgema kaaluga kui mäng Itaaliaga," ütles Voolaid.

Itaalia ja Eesti maavõistlust näeb kolmapäeval otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel alates kella 21.30-st.