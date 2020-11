Joonas Tamm pidi haiguse tõttu kaks nädalat kodus olema

Eesti jalgpallikoondises on tagasi ka oktoobrikuised mängud vahele jätnud keskkaitsja Joonas Tamm. Oma mängudega Ukraina liigas on Tamm rahul.

Kui oktoobrikuistes koondisemängudes ei teinud kaasa keskkaitsepaar Karol Mets ja Joonas Tamm, siis nüüd on mõlemad koondise rivistuses tagasi. Koondises 36 mänguga kolm väravat löönud 28-aastane Joonas Tamm jäi oktoobris koondisest eemale isiklikel põhjustel, seejärel jäi vahele ka mitu liigamängu Ukrainas, aga nädalavahetusel sai ta klubi eest taas väljakule ja mängis kõik 90 minutit.

"Seda, miks ma koondisesse ei tulnud, ma praegu kommenteerida ei saa," rääkis Tamm ERR-ile. "Miks ma klubi eest enam ei mänginud: mul oli mingisugune viirus, mingi bakter, pidin kaks nädalat kodus olema. Füüsiline vorm on hea, klubis on tihe konkurents, igal hetkel võib koha kaotada."

Jaanuaris Ukrainasse Tšernigivi Desnasse siirdunud Tamm tuli klubiga eelmisel hooajal Ukraina liigas neljandaks, käimasolevat hooaega on alustatud edukalt ja tervikuna jääb kaitsja oma senise Ukraina ajaga igati rahule.

"Praegu on tulemused väga head olnud, palju on veel minna, aga praegu on tunne hea. Olen ka enda mänguga rahule jäänud, kuigi vahepeal oli paar kehvemat mängu," lisas Tamm.