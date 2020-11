Zahovaiko: koondise peatreener tegutses äärmiselt ebaprofessionaalselt

Paide ei pidanud äsja vigastuspausilt naasnud Anieri liitumist koondisega mõistlikuks, kuid sinisärkide peatreener Karel Voolaid teatas esmaspäeval ajakirjanike ees, et ei nõustu sellise seisukohaga. Juba teisipäeva hommikul liitus Anier koondisega, olgugi, et Paide peatreeneri sõnul klubile ründaja kaasamise asjus ametlikku kutset ei saadetud.

Pühapäeval, kui Anier lõi Premium liigasvahetusest sekkumise järel Narva Transile kaks väravat, võttis Eesti koondise füsioterapeut Zahovaiko sõnul väravakütiga otse ühendust. "See manageerimise viis, kuidas see tehtud on, on äärmiselt ebaprofessionaalne," nentis Zahovaiko Delfile.

"Väga lugupidamatu käitumine peatreeneri poolt. See ärritab mind kõige rohkem, kuidas saab nii otsuseid teha, meie peatreeneri ja juhtkonna selja taga, ilma et sa teaksid, mis seisundis mängija on. Koondise peatreener on tekitanud furoori. Mitte kusagilt on tekitatud suur segadus, mis võib päädida hästi suure konfliktiga."

"Kuidas saab koondise peatreener hakata kommenteerima klubi tööd. Kui talt küsiti, mis tundeid see temas tekitab, vastas "kahetisi". Klubi ja mängija peaksid ikka kõigepealt omavahel asjad selgeks rääkima, kuidas ja mis tingimustel [koondisega liituda]. Kuule, sõbrake, see järjekord ei käi nii, et kõigepealt suhtled mängijaga ja siis teed otsuse ning siis hakkad mõtlema tagajärgedele, kuidas sellest supist välja tuled."