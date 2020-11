Jalgpallikoondise koosseis täienes Henri Anieriga

Anier on esindanud koondist 63 matšis ja löönud 13 väravat. Oma viimases kahes Premium liiga mängus sahistas ta võrku neljal korral, kui lõi 25. oktoobril Paide Linnameeskonna 3:1 võidumängus Nõmme Kalju kaks väravat ja kordas saavutust pühapäeval Narva Transi vastu.

"Mul on hea meel, et Henri meiega liitus. Kutsusime ta koondisse, sest oleme kindlad, et Henri on võimeline koondist aitama," sõnas meeste koondise peatreener Karel Voolaid.

Paide Linnameeskond saatis klubi nimel kirjaliku kommentaari: "Erinevalt meedias avaldatud väidetest ei ole me keelanud Anieril rahvuskoondise esindamist. Klubi soovitus mängijale (ja ka rahvuskoondise peatreenerile ning meditsiinilisele personalile) oli kutsest loobuda, võttes arvesse mängija hiljutist vähest treenitust, seejärel haigestumist ning loomulikult rahvusvahelise jalgpalli kõrgeid nõudmisi. Juhtisime vestlustes rahvuskoondise treeneritega tähelepanu asjaolule, et 26. septembril ja 25. oktoobril Premium liiga mängudes saadud vigastuste tõttu on Anieril jäänud vahele üle nelja nädala treeninguid."

Novembrikuine laager algab maavõistlusega Firenze Artemio Franchi staadionil Itaalia vastu kolmapäeval, 11. novembril Eesti aja järgi kell 21.45. Sealt edasi liigub koondis Põhja-Makedooniasse, kus 15. novembril kell 16.00 toimub UEFA Rahvuste liiga matš võõrustajate vastu. Gruusia – Eesti Rahvuste liiga mäng algab 18. novembril kell 19.00. Mängudest Itaalia ja Gruusiaga teeb otseülekande ETV2, Põhja-Makedoonia – Eesti mäng jõuab huvilisteni ETV vahendusel.