Itaalia jalgpalliajakirjanik: kaotus oleks meile suur häbi

Eesti jalgpallikoondis kohtub kolmapäeval maavõistlusmängus neljakordse maailmameistri Itaaliaga. Ehkki Itaalia pole enda 2006. aasta MM-il triumfeerinud meeskonna tasemel, usub Eestis elav jalgpalliajakirjanik Angelo Palmeri, et Roberto Mancini käe all ollakse taas tõusuteel.

"Teie jaoks suur mäng, meie jaoks sõprusmäng kääbusriigiga. Kui Eesti itaallastele meelde tuleb, meenuvad varasemad kohtumised kvalifikatsioonis, mis Itaalia on võitnud. Keegi ei mõtle, et Eesti võiks meile suuri probleeme tekitada," rääkis Palmeri Vikerraadiole antud intervjuus.

"Samal ajal tuleb mäng raskel ajal, sest Itaalia koondis [koosneb] tükkidest. Mõned mängijad on olnud eneseisolatsioonis, teised on alles laagrisse jõudnud ja algkoosseis on küllaltki eksperimentaalne. Eesti pigem ei üllata, aga kindlasti ei tule mingit sauna," arvas Palmeri.

"[Roberto] Mancini koondis on ka sõprusmängudes olnud selline, et mängib väga hästi ja tahab väravaid lüüa, 4-3-3 asetus on selleks loodud. Täna õhtul on aga palju eksperimente. Itaalial on huvitav koondis."

Et Itaalia on võitnud kõik kuus senist omavahelist kohtumist, ei tuleks kaotus kõne allagi. "Kaotus oleks meile suur häbi. 1990. aastatel oli [valikmängus] juba suur häbi kui võitsime vaid 2:0. Oleme nüüd aga harjunud Mancini koondisega, et nad löövad palju väravaid – Makedoonia vastu, Armeenia vastu – ei loe, kes vastane on. Lõpuks on aru saadud, et need mängud on tähtsad FIFA ranking'u jaoks. Kui tehakse mingi jama, siis läheb see FIFA ranking'usse ja järgmine loos tuleb keerulisem."

Et tegemist on maavõistlusmänguga, on Itaalia ridades täna mitmeid mehi, kes seal muidu ei figureeriks. "Üks mees, keda ma vaataks ja kes on käinud ka Tallinnas mängimas, on Sandro Tonali, kes läks suvel Bresciast AC Milani. Ta ei ole Milanis palju mänginud, sest on varumees, aga ta on kindlasti Itaalia koondise tulevik. Keegi ütleb, et on uus Pirlo, keegi ütleb, et uus Gattuso, aga täna õhtul saab seda näha, sest ta on keskpoolikus."

Kas Itaalia võib varsti taas 2006. aasta tasemele jõuda? "Oleme võib-olla poolel teel paranemas. Seis ei ole nii kriitiline nagu mõned aastat tagasi. See põlvkond on väga hea, väga andekas ja suure potentsiaaliga. Manciniga on mulle meeldinud, et ta pani meeskonna mängima, kvaliteetselt mängima. Vaatame, kuidas meil läheb Rahvuste liigas, aga arvan, et järgmisel aastal oleme EM-il mitte suurfavoriidid, aga ühed favoriitidest," arutles Palmeri.

Itaalia ja Eesti Firenzes peetava jalgpallilahingu otseülekanne ETV2-s algab kell 21.30.