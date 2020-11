Koondisega taasliitunud Mets: Saudi Araabia liiga on tehnilisem kui Skandinaavias

27-aastane ja 63 korral koondist esindanud Karol Mets oktoobrikuistes koondisemängudeks meeskonnaga ei liitunud, sest just sellesse aega jäi tema siirdumine Saudi Araabiasse, Al-Ettifaci klubisse. Nüüdseks on ta uue klubi eest mänginud neli kohtumist, kõigis 90 minutit ja omab uuest liigast ja seal mängitavast jalgpallist ülevaadet.

"Kindlasti füüsilise poole pealt on Skandinaavia liigad tugevamad. Seal ei lase kohtunikud väga füüsilist jalgpalli mängida. Küllaltki väikesed kontaktid vilistatakse vigadeks, sellega tuleb väga ettevaatlik olla. Tehnilise poole pealt on see aga tugevam kui Skandinaavia liigad. Need välismaalased, kes sinna tuuakse, on üldiselt väga nimekad ja nad toovad endaga kaasa palju kvaliteeti. Tehniline ja kiire mäng," rääkis Mets intervjuus ERR-ile.

Oktoobrikuistest mängudest eemalejäämine põhjustas Eestis arutelu, koondisesse tulemise ülimuslikkusest. Arvamusi oli seinast seina, Mets ise arvajaid arvustada ei taha.

"Ma ei tahaks küll kellelegi mingeid hinnanguid anda selles protsessis. Otsustasin minna, siis otsustasin minna. Proovisin teha kõike, mis oli minu võimuses, et saaksin koondisesse tulla, aga kahjuks see nii ei läinud," ütles Mets.

Kolmel koondisemängul hoidis Mets ka Saudi Araabias silma peal, oli kahes Rahvuste liigas viigimängus nähtuga rahul ja meeste üle uhke.

"Huvitav ja teistsugune tunne oli kõrvalt mänge vaadata. Ma olen väga suur Eesti koondise fänn ja ma olen väga õnnelik, et mängijad õnnestusid väljaku peal just punktimängudes. Mõlemas mängus olime just meie need, kes oleksid pidanud võitma, kui rääkida, kes oleks pidanud võitma," ütles Mets. "Selles suhtes on mul äärmiselt kahju, aga ma olen äärmiselt uhke mängijate üle, kes meile sellise etenduse pakkusid. Ma olen väga positiivselt meelestatud."