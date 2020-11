Taas koondisega liitunud Sorga: olen õnnelik ja uhke

Koondis lendas teisipäeva hommikul Itaaliasse tšarterlennuga ja tegi õhtul 43 000 pealtvaatajat mahutaval Fiorentina staadionil ka ühistreeningu. Tulenevalt koroonaviirusega seonduvast olukorrast peetakse kolmapäevane kohtumine tühjade tribüünide ees. Koondisega on viimasel hetkel liitunud Paide linnameeskonna ründaja Henri Anier ja USA-s hooaja lõpetanud Erik Sorga.

"Kindlasti on raske, USA-ga on ajavahe seitse tundi," sõnas Washingtonist Itaaliasse lennanud Sorga. "Aega on, vaatame, kuidas edasi, ma arvan, et olen heas vormis. Olen väga õnnelik ja uhke, et olen siin."

Peatreener Karel Voolaid ütleb, et kolmapäeval saavad eeldatavalt mängida kolm varem Itaaliaga seotud mängijat Frank Liivak, Markus Soomets ja Georgi Tunjov. Pärast mängu Itaalia vastu järgneb koondisel kaks matši Rahvuste liigas, praegu keskendutakse ikkagi kolmapäevasele vastasele.

"Selge on see, et Itaalia ei ole sellises võrdluses nagu Armeenia või Põhja-Makedoonia, kindlasti kõrgem klass," rääkis Voolaid. "Eks tahame teatud emotsiooni või teatud raske tööga saavutatud head tunnet hoida, ei saa Itaalia mängu kuidagi kergemalt võtta. Mõtleme küll Makedoonia suunas, aga rohkem küll treeneritega - mängijatel on ülesanne ikkagi mäng-mängult edasi liikuda."