Räim: viimasel etapil saan veel sprindijalga proovida

"Väga raske päev," alustas Räim Facebookis etapi kokkuvõtet. "Stardis oli ilm üpris jahe ning sadas vihma. Kohe alguses pandi "punn" põhja ja sain aru, et täna on jalad nagu vati sees."

"Esimese suurema tõusu kannatasin ära pundis ning seejärel hakkas Jumbo Visma tegema päris korralikku tempot, et jooksikuid mitte kaugele lasta. Ees oli 25-30 meest. Eks kõik olid juba tuurist väsinud ja siis tekitasime taha grupi, kus oli lõpuks 40 meest. Seal oli palju sprintereid ja muid abimehi. Pidime siiski tempot tegema, et ajalimiit meid ei ohustaks. Etapp lõppes kümnekilomeetrise järsu tõusu otsas, mis oli lage, tuuline ja järsk. Viimased seitse kilomeetrit läksid nii aeglaselt. Õnneks ajalimiit polnud probleem," tõdes Räim.

Enne pühapäevast, tseremoniaalset viimast etappi Madridi, on tiitlikaitsja Roglici edu Carapazi ees 24 sekundit. Kokkuvõttes on kolmas britt Hugh Carthy (EF Pro Cycling; +0.47).

"Tuur peaaegu tehtud! Jäänud on veel homne [pühapäevane] sile etapp Madridis, kus saan veel oma sprindijalga proovida. Eks näha ole, kui palju kütust paagis on. Ja peab ütlema, et tulla täna [laupäeval] lõpus üle joone ning lüüa sõbraga (Laasuga) ruskat, oli midagi erilist! Seda ma ei unusta kunagi," kinnitas Räim.