F1 sarja domineeriv Mercedes võitis seitsmenda tiitli järjest

Mercedes on tänavusest 13 etapist võitnud 11. Koguni üheksal etapil on pjedestaalile mahtunud mõlemad tiimi sõitjad ja viiel juhul on saavutatud kaksikvõit. Kokku on neil neli etappi enne hooaja lõppu 479 punkti, mida on 253 võrra enam kui teisel kohal oleval Red Bullil.

Sarja ajaloo edukaim võistkond on siiski jätkuvalt ülivõimsalt Ferrari, kes on kogunud perioodil 1961-2008 kokku 16 tiitli. Järgnevad Williams üheksa ja McLaren kaheksa konstruktorite karikavõiduga.

Mercedes tõusis võrdsele pulgale kuue- ja seitsmekümnendatel edukaid hooaegu teinud Lotusega, kel on samuti seitse konstruktorite karikavõitu.