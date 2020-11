Saudi Araabia võõrustab öist vormel-1 MM-etappi

Vormel-1 piloodid saavad tuleval aastal võidu sõita Punase mere rannikul. "Saudi Araabiast on saanud riik, mis võõrustab paljusid spordivõistluseid ja meil on hea meel, et vormel-1 MM-etapp on üks neist," ütles F1 esimees ja juht Chase Carey. "Me avaldame peagi ka kogu tuleva aasta kalendri."

The 33rd country to host a round of the Formula 1 world championship



