Vihmamärjal rajal peetud etapil edestas Petrucci Moto2 valitsevat maailmameistrit Alex Marquezi (Repsol Honda Team) 1,2 ja Pol Espargarot (Red Bull KTM Factory Racing) 1,7 sekundiga. Esimest hooaega motoGP sarjas võistlev Marquez alustas võistlust seejuures 18. kohalt.

MM-sarjas liidripositsiooni hoidev prantslane Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) lõpetas etapi üheksandal kohal, kaotades võitjale 16,687 sekundit. Üldarvestuses teisena jätkav Joan Mir (Team Suzuki Ecstar; +16,980) sai 11. ja kolmandal kohal paiknev Andrea Dovizioso (Ducati Team; +3,911) neljanda koha.

