Quartararo edestas teiseks tulnud Joan Miri (Suzuki) finišis 0,928 sekundiga. Kolmanda koha teenis Alex Rins (Suzuki), kaotades võitjale 1,898 sekundiga. 24-aastane hispaanlane alustas seejuures võistlust 13. positsioonilt. Esimese kuue hulka sõitsid end veel Franco Morbidelli (Yamaha; +2,846), Jack Miller (Ducati; +3,391) ja Fransesco Bagnaia (Ducati; +3,518).

Üldliidrina alustanud Andrea Dovizioso (Ducati) sõidu lõpetas teises kurvis Johann Zarco (Ducati), kes libises itaallasele külje pealt sisse. Äsja Yamahaga lepingut pikendanud 41-aastane Valentino Rossi katkestas võistluse, kuna sõitis rajalt välja üheksa ringi enne lõpujoont.

Etapi võitnud Quartararo kerkis 108 punktiga MM-sarja uueks liidriks. Teist positsiooni hoiab saja silmaga Mir ja kolmandat 90 punkti kogunud Maverick Vinales. Dovizioso langes 84 silmaga neljandaks.

