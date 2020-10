Kanepi on üles antud ka uuel nädalal algaval Reimsi turniiril

Esialgse ülesandmislehe põhjal on Eesti teine reket Kaia Kanepi esimesena asetatud ka järgmisel nädalal Reimsis algaval 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril.

Reims asub samuti Põhja-Prantsusmaal, kuid Cherbourg'ist, kus Kaia sel nädalal mängib, siiski 500 km kaugusel, kirjutab Tennisnet.ee.

Reimsi turniiril peaks kaasa mängima 16 maailma teise saja tennisisti, Kaia järel on järgmistena asetatud prantslanna Oceane Dodin (WTA 124.) ja Ljudmilla Samsonova (Venemaa, WTA 129.).

Eesti teine reket kohtub pühapäeval Cherbourg'i turniiri finaalis Harriet Dartiga (WTA 154.). Sageli on juhtunud, et eelmisel turniiril edukalt mängiv tennisist võtab ennast järgmiselt võistluselt maha, sellepärast on ka Kanepi osalemine Reimsis esialgu kirjas küsimärgiga.