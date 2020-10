Lakersi peatreener: James on kõigi aegade parim

Värske NBA meistri Los Angeles Lakersi peatreener Frank Vogel usub, et esimese mängijana kolme erineva klubiga finaalseeria väärtuslikuima mängija tiitli pälvinud LeBron James on kõigi aegade parim korvpallur.

35-aastane James võitis Los Angeles Lakersiga enda karjääri neljanda meistritiitli, olles varasemalt triumfeerinud kahel korral Miami Heati ning korra Cleveland Cavaliersiga. Ehkki sageli aegade parimaks peetav Michael Jordan tuli meistriks kuuel korral, usub alates 2019. aastast Lakersit juhendav Vogel, et parima tiitlit väärib James.

"Ta on kõigi aegade parim mängija, keda korvpalliuniversum on näinud," lausus Vogel pärast finaalseeria kuuendat mängu reporteritele. "Isegi kui sa arvad seda teadvat, siis tegelikkuses ei tea sa seda enne, kui oled näinud teda igapäevaselt treenimas ja meeskonda juhendamas," kiitis Vogel seeria kuuenda mängus kolmikduubliga säranud Jamesi.

Kiiduavaldustega liitus ka Jamesi meeskonnakaaslane Kyle Kuzma. "Ta pole mitte ainult NBA, vaid kogu spordi üks suurimaid liidreid. Ta kannustab pidevalt teisi tagant, räägib grupivestlustes ning vaatab, et kõigil läheks hästi. Ta nõuab, et kõik annaksid endast maksimumi. Kõik vastutavad. Tal on kõik omadused, mida liidris näha tahad."