Lakers võttis Jamesi ja Davise toel teise võidu

Juba esimesel veerandil juhtohjad haaranud Lakers kasvatas teisel perioodil edu enam kui kümnele silmale ja juhtis korraks isegi 17 punktiga (68:51).

Teisel poolajal ei suutnud Heat oluliselt lähemale tulla - kolmandal-neljandal veerandil suudeti vaid paar korda vähendada vahe üheksale silmale (100:91 ja 108:99).

LeBron James oli Lakersi resultatiivseim 33 punkti ja üheksa tulemusliku sööduga, Anthony Davis panustas 32 punkti ja 14 lauapalliga. Heati paremad olid Jimmy Butler 25 silma ja 13 resultatiivse sööduga ning 24 punkti kogunud Kelly Olnyk.

Edust hoolimata ei jäänud James rahule. "Me teame, et võime olla palju paremad. Mina ja [Davis] ei olnud üksnes võiduga rahul. Tahame olla suurepärased," kommenteeris ta matši järel. "Kindlasti ei ole me oma esitusega rahul. Teame, et oleme kolmandas mängus paremad."

Davisest sai esimene Lakersi mängija ajaloos, kes oma karjääri kahes esimeses finaalseeria kohtumises kogunud enam kui 30 silma. Varem on seda suutnud vaid neli mängijat, viimati 2012. aastal Kevin Durant (Oklahoma City Thunder).

Rekordini jõudis ka Heati tagamängija Tyler Herro, kellest sai kõigi aegade noorim finaalseerias algviisikusse kuulunud korvpallur. Reedel oli ta 20 aasta ja 256 päeva vanune. Seni hoidis rekordit enda nimel juba 1980. aastast Magic Johnson.

Lakers on sel hooajal võitnud kõik 54 mängu, kus nad on kolmanda veerandaja võitnud. Kui nii läheb finaalseeria lõpuni, siis saab neist esimene sellise saavutuseni jõudnud tiim liiga ajaloos.