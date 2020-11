NBA uue hooaja alguskuupäev sai paika

Liiga mängijaid koondava ühingu NBPA sõnul on erandkorras 72 mängust koosnevad hooaja täpsemad üksikasjad väljaselgitamisel. "Täpsemad detailid on tarvis veel läbi rääkida, kuid oleme kindlad, et jõuame ka nende puhul kokkuleppele," seisis ühingu neljapäevases avalduses.

NBA eelmine hooaeg lõppes alles oktoobris, olles olnud eelnevad neli kuud koroonaviiruse pandeemia tõttu peatatud. Meeskonnad lõpetasid hooaja Orlandos, kus mängiti tervisekindlas "mullis".

NBA on edasi lükanud ka tänavuse drafti, mis algselt pidanuks toimuma 16. oktoobril. Uueks kuupäevaks on märgitud 18. november, peatselt pärast mida alustavad meeskonnad detsembri alguses treeninglaagritega.

Eelmisel hooajal krooniti liiga meistriks rekordilist 17. korda Los Angeles Lakers, kes alistas finaalseerias Miami Heati mängudega 4:2.