Miami Heat avas NBA finaalseerias võiduarve

Heat asus esimesel veerandajal 13 punktiga juhtima, kuid pausile mindi vaid kolmepunktilises paremuses. Esimese poolaja võitis Heat 58:54 ning kolmanda veerandaja alguses tehti 10:0 spurt, kasvatades edu 14-punktiliseks. Lakers suutis veerandaja lõpuks viie punkti kaugusele tulla ning viimasel veerandil omakorda kahe punktiga 91:89 ette minna, aga Jimmy Butler viigistas 25 sekundit hiljem seisu ja rohkem Heat edu käest ei andnud.

Butler oli üleplatsimees, saades kirja võimsa kolmikduubli – Butler tõi Heatile 40 punkti, võttis 11 lauapalli ja andis 13 korvisöötu. Tyler Herro ja Kelly Olynyk lisasid kumbki 17, Duncan Robinson 13 ning Jae Crowder 12 punkti.

Lakersi parim oli LeBron James 25 punkti, kümne lauapalli ja kaheksa korvisööduga. Kyle Kuzma ja Markieff Morris lisasid kumbki 19 ja Anthony Davis 15 punkti.

Lakers juhib nelja võiduni peetavat seeriat nüüd 2:1.

