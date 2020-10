Paarisaeruliste neljapaatide A-finaal sõidetakse kell 15.01, ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.55. Kommenteerib Juhan Kilumets.

Eesti sai laupäeval vahesõidus teise koha, jäädes 1,47 sekundiga alla Leedule, mõlemad pääsesid A-finaali.

Neljapaadi kauaaegne eessõudja Taimsoo märkis, et vee pealt naasti hea tundega. "Saime eel- ja vahesõiduga selguse, et meil on olemas kõik elemendid, et teha tugeval tasemel asja: on start, distantsisõit ja kiirenduski lõpus. Võistluskogemust sellel koosseisul üleliia pole. Ootame huviga, mis saab, mehed on tahtmist täis," ütles Taimsoo.

Teisest vahesõidust pääsesid medalisõitu Poola ja Saksamaa. A-finaalis sõidavad veel ka eelsõitudes võidutsenud Itaalia ja Holland.