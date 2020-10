Sõudeliidu asepresident: olümpiapiletita tiimidest ei pea kartma kedagi

Millise hinde te alaliidu poolt neljapaadi EM-i neljandale kohale annate?

Tunded on kahetised. Esimesena medalita jääda ei ole kuigi magus, aga teisest küljest on hea meel, et oleme mängus tagasi. Oleme A-finaalis ja võitleme medalite nimel. See on kindlasti positiivne.

Nüüd on need halvad aastad, mil isegi A-finaali ei pääsenud selja taga. Mis on selles muudatuses olnud kõige olulisem?

Kõigile on teada, et otsustasime teha eelmisel aastal väikese käiguvahetuse ja kuna käiku vahetades meeskonda väga palju muuta ei saanud, sest me teame, mis mehed meil on ja millise materjaliga me tegutseme, siis oli üks võimalus see, et katsetada teist lähenemist ning teise treeneri teadmisi ja vaatenurki. Kuna pandeemia olukorras ei saanud me sisuliselt terve hooaja jooksul tagasisidet, kuidas treeningud on toiminud ja kuidas areng on läinud, siis enne EM-i oli see kõik oli teadmatus.

Ligi kaks sekundit on EM-i pronksini. Poole võrra peab kiirem olema, et rääkida tulevikus, kui olümpiapilet võidetakse, olümpial tegude tegemisest. Kui raske saab olema selle olümpiapileti võitmine?

Kui vaadata tänast sõitu, siis ma olen väga positiivne ja optimistlik. Karta ei ole siin ilma olümpiapiletita meeskondadest kedagi. See on üks külg. Teine külg on see, et kui vaadata missugused riigid ning missuguste võimaluste ja ettevalmistusega tegutsevad, siis võib see hirm tulla nahka küll. Aga me täna veendusime, et me oleme õigel teel ja kui me seda teed käime, siis on tulemus igati positiivne.

Meie kõige vanemad mehed saavad aina vanemaks. Kas me võime unistada nendest aegadest, mil öeldi, et EM-il alla kulla on kõik jama?

Jah, sa puudutasid suhteliselt valusat punkti. Paatkonnas on tõesti kaks suhteliselt suure vanusenumbriga võistlejat, aga nii nagu me täna nägime, siis vanus on ainult number passis ja kui mehed on positiivsel lainel, treeningud on sujunud, ettevalmistus on läinud korda, siis ka sellise vanusega mehed võivad teha tegusid finaalsõitudes. Selles mõttes ma ei karda. Teisest küljest on siin ka mainitud, et me oleme teinud väga julgeid otsuseid ja saatnud suhteliselt suure võistkonna EM-ile. Kuna see oli selle hooaja ainus tiitlivõistlus, siis see oli teadlik valik ja poliitiline otsus alaliidu poolt, et anda sportlastele võimalusi ja teisest küljest näha ka missuguse tasemega on meie järelkasv.