Taimsoo: tulevik tundub palju helgemates toonides ja palju medalirikkam

Eesti kaotas pronksmedali 1,88 sekundiga. "Kui kaotust on poolteist sekundit, siis ta nii lähedal ei ole, aga lõhna võib nuusutada," kommenteeris Kaspar Taimsoo intervjuus Vikerraadiole. "Ma olen rahul meie progressiga. Me oleme näidanud häid tugevaid neljapaadi omadusi. Meil on potentsiaali olla kõvasti paremad ja see on see, mis on selle võistluse puhul meie jaoks esmane. Peale pikka tulemustepõuda oleme saanud ennast uuesti heale rajale, kust tulevik tundub palju helgemates toonides ja palju medalirikkam."

Kuidas kommenteerib Taimsoo EM-i sõite? "Kahjuks on niimoodi, et igas sõidus olid omad tugevad nüansid ja head momendid, aga terviklikku paketti või ideaalset sõitu, mis pakuks hingele rahulolu, seda me ei suutnud teha," nentis Taimsoo. "Aga sisu on tuleviku perspektiivis päris kõvasti ja see on see, mis on hetkel minu meelest tähtis."

"Me oleme teinud päris tublisti trenni ja tagasiside mõttes oli see juba hea," jätkas Taimsoo. "Oleme leidnud trennirežiimi ja suutnud end kokku võtta, et tulevikus heidelda medalite eest ja olla veel paremad. On näha, et kogu meeskonnal on medalitahet ja -nälga. Meie koostöölise poole pealt, meeskonnatunde pealt ja tehtud töö põhjal on hea meel tõdeda, et meil on koondise peale mehed olemas, kes on heas vormis, tugevad ja kiired. Peatreener on praegu öelnud, et ta pole kindel, et sama neljane sõidab järgmisel aastal, ent vaatamata sellele on hea meel tõdeda, et vanadel olijatel püsib medalinälg ja see ongi kõige tähtsam. Tööd on vaja veel teha ja tööd me teha viitsime."

Tõnu Endrekson lisas: "Ma nõustun Kaspariga. Uus treener tõi uue hingamise. Kõik mehed on motiveeritud, kellelegi ei ole uks rohkem lahti kui teisele. Kõigil on uus hingamine ja see annab psühholoogiliselt motivatsiooni juurde. Ma arvan, et me saime sügisel ja kevadel enne koroonat päris hea mineku sisse. Kahjuks koroona tuli vahele ja siis oli tunda, et me ise andsime uuesti järele, aga ei ole midagi teha. Sellega me tegime väikese tagasimineku ja kui piiranguid leevendati, siis saime uuesti tööle hakata. Võime olla õnnelikud, et kõik on motiveeritud ja soovivad olla nelja- või kahepaadis. Tööd tuleb niikuinii teha, olgu see kahene või neljane. Ma arvan, et kui motivatsiooni on, siis on kõik võimalik.

"Kui vaadata pühapäevaseid sõite, siis on hea meel, et paadi dünaamika toimib ehk me suudame paadi jooksma lasta," jätkas Endrekson. "Kõik elemendid on olemas ja nüüd on vaja need kokku sobitada. Mis täna puudu jäi? Puhas jõud. Igasse tõmbesse on vaja natuke rohkem neid vatte panna, siis oleks väga hästi. See on kõik treenitav. Muude elementidega võib rahule jääda. See on positiivne. Algus on paljulubav."

Kaspar Taimsoo, Tõnu Endreksoni ja Allar Raja kõrval istus neljapaadis Jüri-Mikk Udam. Kuidas Endrekson noorima liikme panust meeskonda hindab? "Kui me arutasime peale sõitu võistluse käiku, siis oli hea, et tal oli oma seisukoht ja arvamus. Ta saab ka aru, mis on valesti ja mida saab paremini. Kui inimene saab aru nendest asjadest ja oskab kaasa rääkida nendel teemadel, siis see on väga oluline ja parem, kui ta lihtsalt kuulaks ja noogutaks. Diskussioon peab toimima," ütles Endrekson.

Euroopa meistritiitli võitis teist aastat järjest Holland, finišeerides ajaga 5.39,44.

Kuula Kaspar Taimsoo ja Tõnu Endreksoni Vikerraadiole antud intervjuid: