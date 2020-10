Taimsoo: oleme püüdnud leida keskteed treeneri ja meie nägemustest

Eessõudja Kaspar Taimsoo sõnul on ettevalmistuse viimane ots koondise peatreeneri Veikko Sinisalo juhendamisel läinud igati hästi, kaasa aitas ka erakordselt kaunis sügisilm.

"Nädalad pärast eestikaid on läinud päris mõnusalt. Olime Viljandis laagris, tegime veel kõvasti lihvimist, sest uue peatreeneri all on kõigil olnud neljapaadi kogemust vähe. Oleme proovinud leida keskteed tema nägemusest ja sellest, kuidas meie arvates asi peaks enam-vähem olema," lausus Taimsoo Vikerraadio vahendusel.

"Füüsiliselt on mehed päris erksad ja nobedad. Mina ise ei ole küll tundnud, et oleks seis halb. Pigem vastupidi - füüsilised testid mõned nädalad tagasi näitasid, et kõik on heas vormis."

"Mis puudutab sügist, siis muidugi on olnud hea. Kerged tuuled ja vihmad ei ole oluliselt meie plaane rikkunud," jätkas Taimsoo. "Oleme saanud hädavajalikud asjad ära teha ja olid vaid üksikud päevad, kus pidime plaane ümber mängima sellepärast, et oli kõva tuul või midagi. Pigem on sujunud väga hästi ja soe sügis hoiab meele ka erksamana. Ei ole sellist pluss kahe ja vihmaga õues sõudmist."

Kuna koroonapandeemia tõttu sel aastal enne Euroopa meistrivõistlusi rahvusvahelisi võistlusi toimunud ei ole, puudub ülevaade konkurentide vormist. Küll aga on Taimsoo sõnul kindel, et Eesti kümne konkurendi seas on väga tugevaid paatkondi.

"See aasta keegi veel rahvusvaheliselt võistelnud ei ole. Aga kuna stardilistid on üleval, saame näha, et on olümpiavõitja Saksamaa, eelmise MM-i kuld Holland, kui õigesti mäletan. Teisi kõvasid riike veel," ütles Taimsoo.

"Ei pea muretsema, et keegi ei võiks kiire olla. Usun, et ka Eesti paati teatakse - kui mehed on heas vormis, siis väga teravad ja alati valmis nõelama. Nii teame ka teiste kohta - mõnedest riikidest on alati kvaliteetne paatkond välja panna ja midagi juhuse hooleks ei jäeta."

Kuigi EM on uuele neljapaadile esimene tõsine proovikivi, ei sõltu eelolevast nädalavahetusest järgmisele aastale mõeldes kuigi palju. Neljapaadil on Tokyo olümpiapileti püüdmiseks vaid üks võimalus ja olümpiahooaja eel võidakse kõik veel ringi mängida.

"Peatreener on ka välja öelnud, et niikuinii tuleb olümpiakvalifikatsiooniks uus paadi komplekteerimine. Kes siin ja praegu sõidavad - see ei tähenda, kes sõidavad seal järgmisel kevadel. See kehtib kõikide paatide ja paatkondade liikmete kohta," selgitas Taimsoo.

"Ettevalmistusraha ja üldse meeste tulevikku spordis mõjutab. Hetkel meil kategooriaid peal ei ole ja tiitlivõistluste medal tuleb kasuks. Tervele Eesti sõudmisele oleks see loomulikult suurepärane. Sportlastest rääkimata, kel sõltub tulemusest palga- ja ettevalmistusrahade number"

Paarisaeruliste neljapaatide eelsõidud on Euroopa meistrivõistlustel kavas reedel. Lisaks meeste neljapaadile osaleb EM-il ka naiste neljapaat. Paarisaerulisel kahepaadil teevad kaasa Kaur Kuslap ja Andrei Jämsä, ühepaadil võistleb Johann Poolak.